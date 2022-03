Poco a poco, Sofía Ellar ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música. Tenía su trabajo en una oficina, lo dejó y ahora saca su tercer disco. La música es su vida y reconoce que le encantaría trabajar con Perales, Vanesa Martín o Silvio Rodríguez. Dice que ha sufrido por amor "como cualquier otra persona". Esto le viene muy bien a la hora de enfrentarse a un papel en blanco y una guitarra para componer. Ahora dice que se está enamorando de ella misma, "algo que todo el mundo tiene que hacer". Atrás queda su romance con el cantante Álvaro Soler, del que no le gusta hablar.

"M. Madame ha sido un alter ego que me ha supuesto muchos retos"



Sofía ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo?

Un tercer disco, que ya hacía tiempo que tenía ganas de sacar. Cuenta una historia, una etapa más en esta aventura llamada vida. Creo que hay muchas canciones para volver a reconciliarnos con el buen rollo, la música orgánica y sincera escrita y cantada desde mi corazón.

¿Por qué había tanto misterio con este proyecto? ¿Qué ha pasado con Mademoiselle Madame?

Madame está detenida, la arresté yo al final de esa trilogía y cortometraje audiovisual que también contaba una historia. M. Madame ha sido un alter ego que me ha supuesto muchos retos, me ha divertido mucho, y desde luego ha sacado una faceta de interpretación mía que llevaba tiempo con ganas de sacar.

En este trabajo te 'desnudas', ¿no es mejor mantener el misterio de un artista?

Depende de lo que entendamos por desnudarse: si lo vemos como algo vulnerable sí, pero si lo entendemos como la sinceridad mediante la cual el público empatiza y se acerca al artista, ¡pues creo que me gusta ese 'desnudo'!

Ana Ruiz HEARST

Tu vida de antes no tenía nada que ver con la música, ¿por qué lo dejaste todo?

Yo quiero ver cómo conseguir un sueño. Me considero una persona tremendamente afortunada que ama su trabajo, que lo disfruta a cada bocadito y que va a seguir luchando hasta el final por ello.

¿En qué te inspiras a la hora de escribir?

Aquí pasa algo que creo que se cuenta poco y frustra una barbaridad. La inspiración no es constante ni tiene un horario. Hay que ir buscándola todos los días y aun así nunca tienes la garantía de encontrarla.

"Cuando me siento a escribir una canción, tengo que emocionarme sí o sí"

Dices que eres muy sensible, ¿has sufrido mucho? ¿Te han hecho mucho daño?

Yo soy sensible y soy una escorpio de los pies a la cabeza, y cuando me siento a escribir una canción, tengo que emocionarme sí o sí, eso es lo que quiero que sienta la persona que la escuche por primera, segunda o infinita vez. Creo que daño nos han hecho a todos al igual que nosotros también lo habremos hecho. Sufro mucho porque soy una persona que se preocupa tremendamente por los demás y tiene esa capacidad de hacer suyos todos los problemas del resto: los vivo en primera persona y lo sufro emocionalmente.

¿Se escribe mejor estando enamorada o con el desamor?

Depende mucho de cada escritor o compositor. En mi caso creo que cuando estoy chiquitita y vulnerable o con el corazón encogido saco mucho de dentro de mí. Cuando estoy feliz pues disfruto de la vida y dejo el papel a un lado.

Eres muy activa en las redes sociales, ¿te duelen las críticas?

Por supuesto que me duelen. Me duelen las críticas destructivas y las redes sociales han permitido ese rol de troll detrás de la pantalla queriendo desahogar su mal día, su amargura, envidia, frustración o lo que sea. Da rabia que algo llamado red social se haya convertido en una 'red sucial' , como me gusta decir a mí.

¿Cómo está tu corazón? ¿Ganas de volverte a enamorar?

Yo ya estoy enamorada. Empezando por mí misma, que al ser como te digo que soy de entregada me dejo para el final del todo y así es como me he consumido. Retomando mis rutinas, luchando contra mis ansiedades con mucho amor, permitiéndome también estar mal pero pegando una remontada. A mis 28 años, empiezo a mirarme por dentro y por fuera y me estoy enamorando. Por supuesto, enamorada también de la vida.

¿Es fácil convivir con Sofía?

¡No! Tengo muchísimos tocs y soy una loca del orden. El día que vengas a casa lo entenderás

"La sensación de estar sobre un escenario es indescriptible y me aporta una felicidad desmesurada"

¿Cómo te defines?

Tremendamente sincera, noble con los míos, muy sensible, cabezota, me cruzo fácilmente, pasional, habladora, activa e inagotable. Me gusta vivir tanto porque busco que me pasen cosas.

¿Qué es lo bueno y lo malo de ser una artista?

La sensación de estar sobre un escenario es indescriptible y a mí me aporta una felicidad desmesurada. Una cosa que me gustaría que inventasen en el futuro es la capa de la invisibilidad de Harry Potter, para de repente coger un día y decir: "¡Voy a ser Sofía sin límite alguno y nadie va a pensar que está Ellar por ahí liándola!" Estar en el ojo público siempre requiere una disciplina y un saber estar que a veces sobrepone al ser humano

¿Es difícil hacerse un hueco en la música?

Muy difícil, es un mundo tremendamente cambiante. Hay mucha gente con talento, presencia y carisma ahí fuera buscando su sitio, y aquí manda el público. Esto es una realidad.

Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Hotel Bless Madrid. Calle de Velázquez, 62. Telf.: 911 223 589. www.blesscollectionhotels.com

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io