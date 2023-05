Ana Rosa Quintana recuerda a Antonio Hidalgo en 'El programa de Ana Rosa'. Un día después de sus primeras palabras sobre su fichaje por las tardes de Telecinco en lugar de 'Sálvame', la periodista ha retomado su labor al frente del espacio matinal y ha entrevistado a Fernando López Miras, presidente de Murcia con el que ha charlado sobre la actualidad de su comunidad autónoma. Al final de la entrevista, la periodista ha explicado por qué se siente unida a esta región y el motivo es por Antonio Hidalgo, el que fue su compañero en el programa 'Sabor a ti', lleva unos años instalado allí.

Ana Rosa Quintana sobre Antonio Hidalgo: "Nos queremos mucho desde hace muchos años"

"Yo tengo un medio hermano en la región de Murcia, Antonio Hidalgo", explicaba Ana Rosa Quintana este 9 de mayo y el político reafirmaba sus palabras explicando que tenía constancia de que el cariño era mútuo. "Nos queremos mucho desde hace muchos años" añadía la presentadora, que a partir de septiembre 'competirá' con Sonsoles Ónega, revelando de esta forma cómo es su actual relación con el que fue su compañero en 'Sabor a ti', el recordado magazine de Antena 3 que acumuló audiencia y premios entre 1998 y 2004.

Antonio Hidalgo y Ana Rosa Quintana con el premio Tp al Mejor Magazine, en 2000, por ’Sabor a ti’. HEARST

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana habla de Antonio Hidalgo en 'El programa de Ana Rosa'. En junio de 2021, también duranre una charla con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reveló qué había sido del que fue su compañero de trabajo. "Es una tierra magnífica... La conozco. Tengo grandes amigos. Voy a mandar un saludo desde aquí a Antonio Hidalgo, mi compañero. Decidió irse a vivir a Murcia y es inmensamente feliz", explicó hace dos años.

Antonio Hidalgo se instaló en Murcia en 2008 y triunfa con su grupo 'Los Happys'

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo formaron la pareja televisiva de moda hace dos décadas con el programa 'Sabor a ti'. El magazine se estrenó en 1998 y las interpretaciones musicales de Antonio se convirtieron en un clásico. En el año 2000 grabó su primer disco, 'A ti mujer', de estilo melódico, y un año después publicó 'Ciao Amore', con versiones de canciones italianas. Y es que tal y como él mismo nos contó en 2018, a él le contrataron para cantar en el programa y acabó copresentando.

Antonio Hidalgo ha continuado su carrera como cantante y actualmente tiene un grupo 'Los Happys' con el que recorre los escenarios. Además, continúa con su labor de presentador tanto de televisión como de eventos. Fue en 2008 cuando decidió instalarse en Murcia donde trabajó para la televisión autonómica 7RM y encontró el amor de la mano de Ana, una popular entrenadora personal conocida en redes como 'Analízate'. El cantante es padre de un hijo, ya adolescente, que se llama como él.