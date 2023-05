Mediaset España confirma el adiós definitivo de 'Sálvame' y su apuesta por Ana Rosa Quintana para las tardes de Telecinco. Después de que el pasado viernes se filtrara el final del programa de Jorge Javier Vázquez y que la reina de las mañanas sería la encargada de ocupar su lugar con un nuevo espacio, la cadena de Fuencarral ha confirmado la bomba informativa en el mundo de la televisión. A partir de septiembre, la presentadora se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento. Antes de despedir la emisión de 'El programa de Ana Rosa' este lunes 8 de mayo, la periodista ha confirmado la noticia y ha revelado que ha sido la cadena la que se lo ha pedido. "Qué largo me lo fiais. A partir de septiembre haré mudanza a las tardes" comentó y desveló la gran incógnita: si iba a dejar las mañanas.

Ana Rosa Quintana: "No voy a dejar la mañana aunque no estaré todo el programa"

"No voy a dejar la mañana. No estaré toda la mañana pero hasta las elecciones estaré en la mesa política y que Dios reparta suerte" aclaró Ana Rosa Quintana poniendo fecha a su posible salida de las mañanas de Telecinco coincidiendo con las elecciones generales que se celebrarán a finales de año y aclara por qué ha aceptado sustituir a 'Sálvame'. "Me lo ha pedido la cadena. Tengo que agradecer a la cadena estos 19 años de éxito y tranquilidad y cuando me lo piden, lo justo es devolver algo de lo que me han dado", comentó.

Telecinco

Mediaset España anuncia el final de 'Sálvame' y 'Deluxe' en junio

En la nota de prensa que ha hecho llegar a los medios, Mediaset España revela que los programas 'Sálvame' y 'Deluxe' finalizarán sus emisiones en el mes de junio. La confirmación de esta noticia llega justo unos días después de que el programa que presenta Jorge Javier Vázquez celebrara 14 años de emisiones ininterrumpidas. Numerosas caras del magazine ya reaccionaron durante el fin de semana al adiós definitivo del magazine y mientras el presentador bromeaba con su madre sobre volver al teatro; Kiko Hernández se refugiaba en sus hijas y Terelu Campos en el Real Madrid y sus amigos.

Captura TV

Sandra Barneda, confirmada para las tardes de los meses de verano en Telecinco

Mientras Ana Rosa Quintana llega a las tarde de Telecinco en septiembre, Telecinco también confirma que, durante los meses de verano, la cadena de Fuencarral prepara un formato para emitir de lunes a viernes en su franja de tarde que conducirá Sandra Barneda. Telecinco prepara este programa en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y será la conductora de 'La isla de las tentaciones' la que está al frente del mismo.