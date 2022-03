Este 8 de marzo ha sido de lo más especial para todas las mujeres, pero sobre todo para dos en concreto. Rocío Carrasco ha sido la encargada de que este día tenga una gran celebración, y qué mejor forma que haciendo un homenaje a una mujer muy adelantada a su época y defensora del feminismo. Esta noche en el Wizink Center de Madrid se va a celebrar un concierto dedicado a 'La más grande': 'Mujeres cantan a Rocío Jurado'.

Rocío Carrasco ha reaparecido poco antes del comienzo del concierto para hablar en 'Sálvame' y confesaba que estaba muy emocionada y nerviosa. "Estoy muy nerviosa, porque es mucha responsabilidad, mucha gente, mucho público, muchos artistas. Es el día que es. Es ella. Más cosas no puedo tener para estar nerviosa". También ha tenido la oportunidad de hablar de su familia, ¿Se acercará alguno al concierto?

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado la ausencia de los demás miembros de la familia y Rocío contestaba tajante: "Si hubieran querido venir que hubieran venido. Que hubieran pagado la entrada para la fundación Ana Bella y hubieran venido". Con estas palabras, Rocío Carrasco ha vuelto a demostrar que ella va para siempre para delante y qué ya no le importa las decisiones de su familia.

"Rocío Carrasco no ha estado estos años para nada. Pero ahora que ha retomado todo, como heredera universal, tomará las riendas de todo y los homenajes a Rocío Jurado los debe de aprobar ella", aclaraba Isabel Rábago con el consentimiento de la protagonista. Esta nueva "norma" es algo que no le ha sentado muy bien a Gloria Camila: "Se seguirán haciendo los homenajes aunque sea con otro nombre y en otro sitio".

