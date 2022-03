1 Rocío Carrasco Gtres Rocío Carrasco estaba de lo más nerviosa por este concierto, pero sentía que esto le iba a hacer muy feliz a su madre. "Es el día que es. Es ella. Más cosas no puedo tener para estar nerviosa".

2 Suso y su novia Amanda Gtres

3 Terelu Campos Gtres

4 Pastora Vega y Melani Olivares Gtres

5 Itziar Castro Gtres

6 Carlota Corredera Gtres

7 Lorena Gómez Gtres

8 Nia Correia Gtres

9 Edurne Gtres

10 Pastora Soler Gtres

11 Ruth Lorenzo Gtres

12 Tanxugueiras Gtres

13 Soledad Jiménez Gtres

