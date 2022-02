Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, están esperando su cuarto hijo pero lo viven con la misma ilusión que si fuese el primero. El ganador de 'Supervivientes 2020', uno de los televisivos más queridos por la audiencia, ha anunciado a bombo y platillo que va a volver a ser padre. El calificado como 'guardia civil más sexy' (se hizo viral hace años y de ahí nació su fama) compartió con todos la feliz noticia: "Muy felices y afortunados por poder compartir con vosotros que somos uno más… pasaremos a ser 7 (6 más Laika 🐺) y la alegría y la emoción no podrían ser más grandes en nosotros… Estamos muy felices y nos hace mucha ilusión compartir con vosotros que nuestro bebé está de camino. Pido que sea tan feliz como sus hermanos y que baile la vida como ellos saben hacerlo", escribió en su Instagram.

Ahora, el colaborador televisivo ha dado un paso más y ha desvelado el sexo de su cuarto hijo. Y no lo ha hecho de cualquier forma. Se lo ha currado pero bien. Jorge Pérez ha compartido un precioso vídeo de su mujer en la eco en la les decían el sexo. La pareja está acompañada por sus tres hijos y los cinco descubren si el nuevo miembro de la familia será niño o niña. Los cinco se reúnen alrededor de una caja que contiene un globo: si es azul será niño y si es rosa, niña. Y el bebé será: ¡niño!

"No dábamos importancia a que tipo de género tuviese, porque simplemente va a ser amado desde lo más profundo de nuestros corazones… eso no quita para que tuviésemos curiosidad por saber que llegaría…(sobre todo sus hermanos)😜. Así que sí, es oficial, un nuevo chico a la familia ❤️", escribe junto a las imágenes.

Jorge tiene ya tres hijos fruto de su matrimonio con Alicia, pero a sus 38 años todavía tiene energía para tener un retoño más. Los hijos mayores del matrimonio se llaman Martina, Mario y Marcos y el colaborador televisivo quiere seguir con la tradición familiar. "Para no romper la tradición seguiremos con las iniciales MAR… de sus hermanos, ¿nos ayudáis con los nombres?", afirma. Sus seguidores ya le han dado algunas ideas: Marc, Marlo, Martín, Marcelo...

Jorge y Alicia llevan casi 12 años casados. La pareja contrajo matrimonio un 7 de agosto del año 2010, y desde entonces han sido completamente férreos. Él quiso participar en 'Supervivientes 2020' en un año marcado por la pandemia, y su juego limpio, su fortaleza física y mental y su buen trato con sus compañeros le hizo proclamarse ganador. Ella, al volver a España, le esperaba con los brazos abiertos tan enamorada como el primer día, y para muestra este cuarto hijo que ahora viene en camino.

Jorge, además de guapo y muy profesional, es todo un romántico: tras volver de Honduras quiso tener un bonito detalle con su mujer, tal y como él mismo confesó, y es que le compró de nuevo el anillo de pedida que le regaló en 2010 después de que en un viaje a su chica se le perdiera. ¿Se puede ser más mono? ¡Felicidades, pareja!

