Kiko Rivera e Irene Rosales han celebrado este fin de semana uno de los momentos más felices del año: el cumpleaños de la pequeña Carlota que ha soplado cuatro velas este domingo. Los orgullosos padres han compartido en sus respectivos perfiles de redes sociales una felicitación para su pequeña hija mostrando la eterna sonrisa de la pequeña que han compartido con sus seguidores. "Hoy cumple años la pequeña de mi casa, la que puede sanarme cuando estoy triste con su sonrisa y simpatía. La que hizo que se me olvidase estar solo porque entre nosotros sobra el aire", ha escrito Kiko Rivera mostrando cómo se está arropando en su familia alejándose de los problemas con su madre y su hermana.



Instagram

De esta forma el hijo de Isabel Pantoja ha dejado también un mensaje a quien lo haya querido entender como tal: "Carlota, sé siempre feliz yo siempre estaré ahí cuando me necesites porque tú eres mi vida". Un mensaje que ha sido contestado por miles de seguidores que han aprovechado para poder



Por su parte, Irene Rosales ha dedicado su mensaje a la felicidad que desprende la pequeña, a la que llama cariñosamente "pollito", y ha recordado a sus padres que fallecieron recientemente: "Daría mi vida por que tus abuelos disfrutaran de ti un solo instante, pero estoy muy segura que lo hacen y te protegen".

Instagram

"Mi pollito de mi vida, 4 años hace que llegaste a mi vida para completar mi felicidad. Eres especial, eres pura vida, alegría, simpatía y un poco torbellino. Gracias mi vida por ese corazón tan puro y bueno que tienes, gracias por tus caricias, abrazos y besos sin nada a cambio, gracias por venir a este mundo a revolucionarnos, pero sobre todo gracias por darnos vida", ha añadido en su mensaje. Una tierna felicitación que demuestra que la familia se encuentra mucho más unida que nunca gracias a la felicidad de sus pequeños a pesar de las polémicas que les rodean.

