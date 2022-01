Ana Rosa Quintana cumple 66 años en plena lucha contra el cáncer. ¿Cómo se encuentra?

Ana Rosa Quintana se encuentra volcada al 100% en su recuperación y es poca, por no decir ninguna, la actividad social que tiene. La presentadora tampoco se deja ver por sus redes sociales o por los medios, ya que desde que se sinceró en su programa sobre la enfermedad, ha preferido llevar una vida tranquila y cerca de los suyos. Hoy 31 de enero la presentadora ha hecho una excepción por un gran amigo suyo y se dejaba ver por Twitter.

Su ex compañero y amigo Máximo Huerta está pasando por un momento bastante complicado y lo compartía por sus redes sociales. Su madre ha sufrido un accidente bastante grave y el presentador está de lo más preocupado: "Gracias a todos los compañeros que se están poniendo el contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles, estoy con mi madre en el hospital. Rotura de cadera y caída grave. Tampoco podré presentar mi programa", comunicaba el presentador a través de su perfil de Twitter.

Twitter

Son muchos los comentarios de apoyo que ha recibido Máximo, pero seguro que el de su gran amiga Ana Rosa le ha hecho especial ilusión. "Dale un abrazo de mi parte. Se recuperan fenomenal", le animaba la presentadora desde su retiro. Ambos han trabajado mano a mano y codo con codo, por lo que el cariño que se tienen es inmenso.

Este fin de semana Máximo Huerta se dejaba ver en 'Socialité' tras el 'Benidorm Fest' y se lo pasaba en grande conversando con María Patiño. "Yo voté por Rigoberta, de hecho tengo una foto con ellas con la teta", aseguraba Máximo mientras la presentadora se quitaba el sujetador en apoyo a la cantante.

