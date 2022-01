La polémica generada por la elección del representante a Eurovisión ha saltado fronteras televisivas. Telecinco había tomado partido haciendo campaña por un tema concreto: 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini, una canción feminista que defiende los pechos de la mujer sin complejos. Tanto era así que 'Sálvame' había invitado a sus seguidores a votarla como próxima representante y que el tema ha sido elegido en la promo de su nuevo contenido estrella: 'Montealto: regreso a casa', que ya tiene fecha de estreno. Pero finalmente, la representante será Chanel con su tema 'SloMo'.

La elección ha creado mucha polémica en redes sociales, señalando incluso un posible tongo pues las votaciones del jurado fueron claves para subir a Chanel a los primeros puestos. Unas críticas a las que también se ha sumado María Patiño en su programa 'Socialité' donde no se ha cortado un pelo y se ha quitado el sujetador en directo, con muchas dificultades, ante los aplausos de Máximo Huerta y su compañero Miguel Ángel Reich quienes estaban comentando las votaciones del Benidorm Fest.

Telecinco

"Yo voté por Rigoberta, de hecho tengo una foto con ellas con la teta", aseguraba Máximo Huerta quien defendía el valor de las propuestas de 'Ay Mamá' y Tanxugeiras, las favoritas del público, en una entrevista en condición de presentador del Benidorm Fest. En ese momento, María Patiño decidía quitarse el sujetador mientras bailaba al ritmo de la canción más defendida por el programa. De espaldas, conseguía quitárselo por debajo del vestido blanco de lunares ante los aplausos de Máximo Huerta. "Ay la loca", decía cariñosamente entre risas.

Telecinco

Y es que la polémica ha sido grande. Tanto que la propia Radiotelevisión Española ha emitido un comunicado calificando de "positiva" la controversia generada y anunciando dos medidas: un diálogo abierto para conocer cómo mejorar las votaciones en la próxima edición de Benidorm Fest; y un nuevo formato televisivo novedoso para promocionar la música abierto a todos los participantes.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io