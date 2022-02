Podemos decir que Alexander Calvo cumplió uno de sus sueños al ganar el certamen de Míster Internacional España. El malagueño no pasó una infancia fácil, ya que tenía problemas de peso y pasó muchas temporadas ingresado en el hospital por sufrir alergia asmática. Pero eso ya es pasado, y Alexander es un hombre nuevo y reconoce que un Míster es más que un trozo de carne, "aunque haya veces que te sientas así". Modelo y empresario, dice que le encanta la libertad y que de momento no quiere unirse a ninguna mujer sentimentalmente.

¿Cuál es el balance de estos meses de reinado?

Muy positivo, porque me han salido un montón de trabajos que me han permitido conocer a mucha gente. Me siento satisfecho porque he evolucionado tanto en lo profesional como en lo personal.

Ya te presentaste en 2017 y en esta ocasión te has preparado para ganar.

Yo tengo muchas ambiciones. En 2017 tenía 21 años, esta vez he demostrado mucho más de mí, pero si no hubiese ganado, no sería una decepción. Aunque te reconozco que me hubiera ido con la espinita clavada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cómo se prepara un Míster?

Un Míster no solo es un físico. Influye mucho la personalidad que tengas porque tienes que representar a tu país. Tienes que tener unos valores.

¿Eres más que un trozo de carne? Porque tienes un cuerpazo...

Eso espero. Pero te reconozco que hay situaciones en las que tienes que ser un trozo de carne. Yo me siento orgulloso de cómo soy como persona y la gente que cuenta conmigo, porque chicos guapos hay muchos.

¿Cómo te definirías?

Soy una persona muy leal y muy sincera, esto a veces me da problemas. Soy muy empático y me pongo en la piel de las otras personas.

¿Es fácil la vida de un Míster?

No te regalan nada. Hay que tener tus ambiciones. Cuando te dan el título no tienes la vida resuelta, es sólo un trampolín.

¿Antes de ser Míster a qué te dedicabas?

Yo he hecho de todo. Nunca me ha faltado de nada. He sido camarero, he sido modelo, he montado varios negocios como en el que estoy ahora, que es de customización de zapatillas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Me gustaría probar suerte en la interpretación"

En el caso de las Misses, se les cierran muchas puertas en la moda. ¿Pasa lo mismo con los Míster?

Depende del perfil que tengas. A mí me ha abierto muchas puertas y me ha ayudado.

¿Te gusta la interpretación?

He hecho una película en Marruecos y otra en América. Me gustaría probar suerte en España.

Un malagueño como tú, Juan García, ganó el título de Míster Mundo. ¿Le has pedido consejo?

Nos conocemos desde hace años y es un referente para mí, porque ha conseguido muchas cosas y a día de hoy es un gran empresario.

Él dejó todo por sus negocios, ¿tú lo harías?

La vida son etapas y ahora estoy disfrutando de la moda, pero yo sé que esto no es para toda la vida. Espero que dure muchos años más, pero lo importante es hacer lo que te haga feliz.

¿Se liga más siendo Míster?

Te reconozco que sí. Nunca he tenido problemas de chicas. Ahora estoy enfocado en mi terreno profesional, aunque nunca te puedes cerrar a nada.

¿Tu familia te ha apoyado?

Mi familia me metió en todo esto. Yo cuando era pequeño era gordito, estaba enfermo y tenía un montón de inseguridades. Mi madre vio algo en mí y apostó por mí. Mi familia ha hecho que esté hablando contigo ahora mismo.

¿Tu madre presume de ti?

Mi madre y mi abuela son mis Relaciones Públicas. Van siempre con mi catálogo de fotos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"He sufrido cinco años de vacunas para poder curarme"

Dices que eras gordito. ¿El físico llegó a ser una obsesión para ti?

Yo he tenido una etapa que sí. Era gordito y cuando empecé a hacer deporte, lo hacía porque disfrutaba y no por obligación porque lo prefería a estar en la cama de un hospital.

¿Qué te pasaba?

Era alérgico asmático. Era alérgico a más de noventa cosas. He sufrido cinco años de vacunas para poder curarme. Yo lo he pasado mal.

Y más siendo un niño.

Me he perdido muchas cosas cuando era pequeño. A mí me marcó mucho. Fue una etapa dura por no poder hacer muchas cosas como ir de viaje de fin de curso. ¡Benditas vacunas!

¿Y estás totalmente curado?

No es lo mismo que antes, tengo todavía alergias. Pero yo estaba ingresado hasta cuatro meses por neumonía causada por el asma. Daba entre asco y pena. Volviendo a tu pregunta del físico, cuando empecé a dedicarme a la moda, yo estaba contento con mi físico, pero te das cuenta que para nadie estás bien. Te llegas a complicar la vida por el trabajo y decidí estar como me diera la gana, sin influenciarme por la gente que me contrataba.

¿Te has planteado marcharte fuera de España?

Es una de las cosas que estoy barajando, pero no solamente por el tema de la moda. Necesito viajar y no estar en España, que es mi zona de confort.

¿Tienes defectos?

Un montón, te lo puede decir cualquiera que me conozca.

¿Es difícil convivir contigo?

Yo creo que no, mientras me dejes tranquilo y mi espacio.

Creo que a ti te gusta estar libre.

Pues sí.

Tienes un cuerpazo y eres muy guapo, ¿te has planteado la cirugía estética alguna vez?

Me gusta la naturalidad y la perfección no existe.

Tu predecesor, Manuel Romo, que se tenía que presentar ahora al certamen internacional, ha abandonado por problemas con la organización.

Yo es algo que no he preguntado ni a uno ni a otros. Cada uno tendrá su versión. Solo puedo decir que conmigo la organización se ha portado siempre muy bien.

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: LM Gómez Pozo. Maquillaje y peluquería: Janira García y José Bautista para Longwell España. Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org. Agradecimientos: Hotel Los Olivos Beach Resort en Costa de Adeje, Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922 716 696.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io