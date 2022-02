Anita Matamoros ha comenzado el año celebrando una gran noticia. La joven ha desvelado a sus seguidores a través de sus redes sociales que por fin ha visto cumplido uno de sus grandes sueños: tener su propio hogar. Un anuncio que ha hecho compartiendo varias fotografías de ella en una de las estancias de su nueva casa. De esta forma, la hija de Kiko Matamoros deja definitivamente la vivienda de su madre para comenzar una nueva vida de manera independiente en Madrid. Una nueva aventura a la que está deseando dar comienzo.

Por ahora, la 'influencer' no ha aclarado si se trata de una vivienda alquilada o si directamente la ha comprado ella con sus ahorros, lo que sí que está claro es que todos los muebles que haya dentro serán suyos, ya que se ha mudado a una casa que está completamente sin amueblar. "Nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles y a mi gusto. Tengo muchísimas ganas de enseñaros todo y que me acompañéis en este proceso tan especial para mi", ha indicado, dejando claro que está deseando poder comenzar a darle su toque personal a cada una de las estancias.

Aunque ahora vivirá esta nueva etapa de forma independiente, lo cierto es que esta no es la primera vez que Anita Matamoros se marcha de casa de Makoke. La joven ya vivió en Milán, donde cursaba sus estudios y también ha llegó a compartir piso junto a su expareja, David Salvador. Sin embargo, parece que en esta ocasión se trata de una mudanza definitiva donde creará su hogar a su gusto. "Esto es lo que no me aguantaba ya sin contarlo! Estoy de mudanza!! Como sabéis ya he vivido fuera, pero nunca he creado mi propio hogar hasta ahora, con mis muebles y a mi gusto", ha explicado.

Ahora, la hija de Kiko Matamoros está completamente centrada en comenzar a preparar cada una de las estancias, que no sabemos si compartirá con su actual pareja, Nacho Santandreu. Lo que sí que está claro es que está muy feliz con este nuevo proyecto. De hecho, ya ha compartido una imagen en la que ha mostrado cómo está comenzando a poner a punto su casa limpiando cada espacio.

Una imagen con la que hemos podido saber que toda la parte de arriba de su nueva vivienda tiene moqueta. Además, la joven ha reconocido que irá contando parte del proceso de decoración de su nueva casa para que sus seguidores sean partícipes de cómo va evolucionando.

