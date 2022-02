Marta Riesco ya piensa en volver al trabajo tras su problema de salud. Hace unos días, la periodista de 'El programa de Ana Rosa' cogía la baja laboral abrumada por la repercusión que ha tenido su romance con Antonio David Flores. Tras su duro enfrentamiento con Anabel Pantoja y su visita a la clínica López Ibor, especializada en salud mental, hizo saltar todas las alarmas sobre su estado y la informadora decidió pedir la baja porque no se encontraba en condiciones para trabajar. "No estoy bien" reconocía y su madre pedía tranquilidad para su hija. "Pido respeto por mi hija. Es una mujer que, en estos momentos, está mal. Yo no voy a decir por qué ni por nada, pero os pido respeto por una mujer que no ha hecho nada y tiene el derecho a que la respetéis", comentó.

En medio de rumores de ruptura de su relación con Antonio David, Marta Riesco ya se encuentra mejor y anunciaba por sus redes sociales que mañana 4 de febrero volverá al trabajo: "Hola a todos. Me paso por aquí para daros la buena noticia de que ya me han dado el alta y también para agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado y disculpadme porque no os he contestado. Sabéis que han sido unos días muy complicados para mí, la gente de mi entorno lo sabe y para los que no lo sabíais, os lo digo, han sido unos días complicados", comenzaba explicando la reportera en sus stories.

Instagram

"Hay que ponerse fuerte y estoy en ello y sé que me va a venir muy bien volver al trabajo mañana. Así que nada, os mando un besazo y de nuevo gracias por las palabras de amor y cariño que me habéis hecho llegar", tranquilizaba.

Sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa' se ponían esta mañana en contacto con ella para interesarse por su salud. Ha sido Paloma Barrientos la que se ha mensajeado con ella y la reportera le ha confirmado una mejoría en su salud. "Me he mensajeado con ella y me dice que se encuentra mejor, que va a ir al especialista y que, cuando le den el alta, vendrá a trabajar porque tiene ganas de incorporarse", aseguraba su compañera. Repasamos la vida de Antonio David Flores.

Telecinco

Joaquín Prat quiso saber si Barrientos le había preguntado a Marta Riesco sobre si seguía con Antonio David o no y ésta aclaró que ni siquiera le había preguntado por ese tema. Alessandro Lequio, presente en el plató, tiene claro que a la periodista no le beneficia su relación con el ex guardia civil. "Marta quiere ser influencer y Antonio David es un lastre para su desarrollo como influencer" dice y tiene claro que, a pesar de que su salud se haya visto afectada, la gran perjudicada de toda esta historia no es otra que Rocío Flores. "La víctima es Rocío Flores que ha sido traicionada por el padre y por la que iba de su amiga", añade.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io