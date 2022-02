Sara Carbonero cumple 38 años este 4 de febrero y sus redes se han llenado de mensajes felicitándola por su "vuelta al sol". De Iker Casillas -del que anunció su separación el 12 de marzo de 2021- a Paula Echevarría pasando por Cristina Pedroche. Pero de todas ellas destacada, la felicitación de Ana Obregón.

La presentadora y la periodista no son grandes amigas pero sí coincidieron en un difícil momento de sus vidas, que las ha unido para siempre. La vida de ambas está marcada por el cáncer. Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón, falleció el 13 de mayo de 2020 tras una dura lucha contra el cáncer; y a Sara le diagnosticaron un tumor maligno en el ovario en 2019.

"¡Muchas felicidades Sara! Ese día que coincidí contigo en un momento difícil para las dos ya vi tu fuerza y la luz de tu alma. Inmensa. Por eso felicidades. Por todo, feliz vida", ha escrito Ana en sus redes con una foto de Sara, desvelando el día que coincidieron y en el que ambas se dieron ánimos de manera mútua.

Stories

En este encuentro también estaba la madre de la periodista, tal y como ha revelado Sara. La periodista agradecía las palabras de la presentadora: "Gracias a ti, querida Ana. Nunca olvidaré el abrazo sincero que le diste a mi mami ni tus palabras. Te admiro muchísimo. Beso enorme".

En un día tan especial, Sara también ha compartido un post en sus redes en el que muestra, por primera vez, la cicatriz que recorre su cuerpo. "Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida", escribió la periodista.



