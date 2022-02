Sara Carbonero está de celebración. Este 3 de febrero, la periodista cumple 38 años y lo hace en un buen momento personal y profesional y, lo que es más importante, plenamente recuperada de sus problemas de salud. Aunque los últimos 365 días no han sido fáciles para ella, ya que el 12 de marzo de 2021 Sara Carbonero e Iker Casillas confirmaron su separación a través de un comunicado en redes sociales, la periodista ha sabido afrontar con energía y positividad todos los cambios de su último año. Tras sus años residiendo en Oporto, disfruta de su nueva vida en Madrid. Las rupturas más sonadas de los famosos.

Iker y Sara, que firmaron el divorcio el pasado abril como DIEZ MINUTOS les informó EN EXCLUSIVA, mantienen una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos, Martín, que acaba de cumplir ocho años, y Lucas, que son su máxima prioridad y es habitual verles compartir tiempo con sus pequeños. Tanto es así que el ex portero no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a la periodista para felicitarle por su cumpleaños. Un bonito gesto con el que ha demostrado que siguen teniendo una buena relación.

Por su parte, la periodista continúa centrada en compartir planes con sus dos hijos y la hemos visto disfrutar del concierto de Aitana con Martín o llevarles al estreno de la película 'Canta 2'. Los pequeños son el centro de la vida de Sara y es habitual que les lleve y recoja del colegio. Repasamos los nombres más originales que los famosos ponen a sus hijos.

Tras su separación del ex futbolista, en verano de 2020, la periodista conoció a Kiki Morente y el cantante, hermano de Estrella Morente, ocupa, en estos momentos, su corazón. Aunque no les gusta hablar de su relación, les hemos podido ver juntos de fiesta en Madrid o compartiendo cena con amigos. Sara se ha ganado el cariño de la familia Morente y Estrella habla maravillas de ella. "Es importante rodearse de gente que te haga ser mejor y Sara transmite mucha alegría, pero de la relación de ellos dos yo no voy a hablar porque no quiero ni confirmar ni desmentir nada. A mí no me gustaría que lo hiciesen conmigo… Lo que sí te digo es que tengo la suerte de tener como amiga a una persona extraordinaria con una trayectoria muy importante en este país. En España se la quiere mucho y en mi familia también" dijo la cantante en la presentación de su disco 'Leo' el pasado diciembre.

Con el corazón contento, ocupado por Kiki y por sus hijos, Sara se ha centrado en su trabajo. La periodista triunfa con 'Que siga el baile', su programa en Radio Marca donde, cada jueves, charla con personajes de la cultura y la música y por donde han pasado caras tan conocidas como Edurne, Miguel Ángel Muñoz o Coque Malla. Además, Sara Carbonero continúa al frente de la firma de moda 'Slow Love' junto a su buena amiga, Isabel Jiménez. En 2021, las periodistas vendieron su firma a Tendam, empresa responsable del éxito de Cortefiel o Women Secret aunque ellas siguen al frente del diseño y la dirección creativa.

Desde que regresó a vivir a Madrid, su amistad con Isabel Jiménez se ha afianzado aún más si cabe. Amigas y socias, se llaman comadre y comparten planes dentro y fuera del trabajo. La presentadora de Informativos Telecinco es un persona muy importante para Sara y un gran apoyo en los buenos y malos momentos.

En el último año, a su trabajo como periodista y diseñadora, se ha unido el de actriz ocasional ya que la hemos podido ver protagonizando el videoclip 'A poco' de 'Tu otra bonita', uno de sus grupos favoritos, junto a Valeria Castro. Y es que Sara Carbonero se atreve con todo y, acostumbrada a las cámaras y entre música, se la veía muy cómoda.

Desde que, el 11 de julio de 2010, Sara e Iker protagonizaron un beso de película después de que España ganara el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la pareja se convirtió en una de las más queridas del panorama nacional. Se casaron en una discreta ceremonia el 20 de marzo de 2016, ella embarazada de su segundo hijo y con Martín, su hijo mayor, como testigo de excepción. Su separación, en marzo de 2021, cogió a muchos por sorpresa aunque, ya divorciados, su relación es buena por sus hijos.

Sara Carbonero sigue siendo sinónimo de elegancia y triunfa en cada alfombra roja que pisa. Así lo hizo el pasado octubre en el premios ELLE Style Awards donde triunfó con un vestido de Jorge Vázquez. Pero no solo sus estilismos dan mucho que hablar, también su pelo, sus tatuajes temporales o sus manicuras son copiadas por sus seguidoras.

Sara está muy recuperado de los problemas de salud que sufrió. En mayo de 2019, le detectaron un tumor maligno en un ovario y, aunque fueron momentos complicados porque solo unos días antes Iker Casillas sufrió un infarto, siempre pensó que se iba a poner bien como así ha sido. Un año después, la periodista presumió de corte de pelo a lo garçon pero ahora ya ha vuelto a su melena morena y larga.

Sara Carbonero es muy activa en sus redes sociales. Solo en Instagram tiene más 3,1 millones de seguidores con los que comparte sus mejores imágenes tanto de su trabajo, sus aficiones y su vida más íntima. Gracias a ellas, hemos podido ver cómo era la periodista de pequeña ya que ha compartido más de una imagen de ella de niña. Sus grandes ojos conservan el color azul y la curiosidad de aquella niña de Corral de Almaguer, en Toledo, que soñaba con ser periodista y lo ha conseguido. ¡Muchas felicidades!

