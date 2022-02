Sara Carbonero muestra, por primera vez, su cicatriz para celebrar su cumpleaños. La periodista cumplió, el pasado 3 de febrero, 38 años y recibió decenas de felicitaciones para celebrar su nueva vuelta al sol. Su ex marido, Iker Casillas fue de los primeros en enviarle sus mejores deseos. "Por otros sueños por realizar !! Por otros sueños cumplidos !! Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino!!! A toda máquina!!! Felicidades mujer !! A por otro año para olvidar los anteriores!!", escribió el padre de sus hijos, Martín y Lucas junto a una foto de la joven. Pero el ex futbolista no fue el único que felicitó a Sara en las redes sociales. Isabel Jiménez o Raquel Perera, íntimas amigas de la periodista, también utilizaron sus perfiles de Instagram para celebrar un día tan especial. La periodista de Telecinco le dedicó la estrofa de una canción y unas bonitas palabras. "Yo, comadre, me voy contigo! Felices 38!!! LA VIDA es pa' ti y aquí estaré para acompañarte! ❤ Love you

#lavida #noshacemosmejores #felices38".

El día de su 38 cumpleaños, Sara Carbonero estuvo haciendo unas compras y acudió a su puesto de trabajo en Radio Marca donde en su programa 'Que siga el baile' entrevistó a Kiko Veneno y Ariel Rot. Durante su paseo por Madrid, la periodista lució un abrigo en color blanco con vaqueros, camiseta y botas.

Además, Sara Carbonero quiso compartir con sus más de 3,1 millones de seguidores de Instagram un emotivo texto para celebrar su nueva vuelta al sol con una foto que muestra, por primera vez, la cicatriz que recorre su estómago. Más sincera que nunca, la periodista explica que, la foto llegó cuando estaban haciendo la nueva campaña de su firma Slowlove y que sintió que era el momento de compartir otro de sus logros.

"Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo, @alex.varo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida. Por otro lado, un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices", escribía junto a la imagen.

En los últimos años, Sara ha vivido complicados momentos de salud: en mayo de 2019 fue intervenida de un tumor maligno en el ovario y, dos años después, en febrero de 2021 tuvo que volver a pasar por quirófano. Ahora, recuperada y feliz, se dispone a llenar de vida otras 365 páginas en blanco. ¡Muchas felicidades!

