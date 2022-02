Alejada de su puesto de trabajo y los focos mediáticos desde el 2 de noviembre que diera a conocer su enfermedad, la presentadora Ana Rosa Quintana se encuentra inmersa en su recuperación, para lo que busca cuidarse en el día a día de todas las formas que pueda. Se siente fuerte y lo quiere gritar a los cuatro vientos, haciendo partícipes a sus amigos cada día de cómo se encuentra. Hoy, en el Día Mundial Contra el Cáncer, sus compañeros de trabajo no han podido evitar compartir con el público lo mucho que la echan de menos en su puesto de trabajo y el ánimo y apoyo que la brindan en esta dura etapa.

"No se olviden de hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. El objetivo es movilizar y concienciar para avanzar en la prevención y en la investigación de esta enfermedad. Patricia, ¿enviamos un besito a Ana hoy?", preguntaba Ana Terradillos, sustituta de la periodista desde el pasado mes de noviembre que mantiene el programa entre los más vistos de su franja a pesar de la ausencia de su directora.

Ana Rosa le da una sorpresa a Sonsoles Ónega Telecinco

Tras este saludo, la periodista ha mandado un saludo a su compañera y contado qué rutina diaria lleva a cabo Ana Rosa que la mantiene en plena forma demostrando que, a pesar de los tratamientos, la periodista se siente bien y es capaz de seguir una rutina: "Un besito Anita, pasa un buen fin de semana y a andar, que a ti te gusta mucho andar. 10 kilómetros que se hace la tía al día, la gente se piensa que es de coña, pero de coña nada", explicaba ella misma asombrada.

Se trata de una de las prácticas más sanas, recomendables y sencillas para mantenerse en forma física y psicológicamente ya que los paseos son muy recomendables para meditar y despejar la mente. La OMS establece como meta recomendable los 10.000 pasos al día, lo que son cerca de 6 kilómetros. Una distancia que te ayudará a mantenerte en forma, e incluso adelgazar. Según los expertos, caminar a un ritmo de 5 o 6 km por hora te garantiza que, en unas 14 semanas, podrás perder 5 kilos, es decir, puedes perder medio kilo por semana caminando unos 10.000 pasos diarios a una velocidad de 5 o 6 km que significa caminar una hora y media diaria a paso ligero y recorrer unos 7,5 km.

