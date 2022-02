Rocío Carrasco ha vuelto a 'Montealto: Regreso a la casa', para mostrar más estancias de la casa de Rocío Jurado. La madre de Rocío Flores sorprendió durante su primera aparición llegando al plató con un cambio de look que dejó a todo sin palabras, y es que Rocío ha decidido despedirse de su largo pelo para dar la bienvenida a un corte pixie, un peinado que ya tuvo en el 2015. Durante esta primera aparición realizó unas declaraciones que parece que terminaron haciendo mucho daño a Gloria Camila.

"Me hubiese encantado tener más hermanos", fueron las palabras que pronunció y que han terminado afectando mucho a la colaboradora de 'Ya son las ocho', y es que ha recordado en el programa que ella y José Fernando son sus hermanos y ha reconocido que no entiende por qué no hacía referencia a ellos.

Ahora, Rocío Carrasco ha querido aclarar estas palabras, asegurando que tiene clarísimo que ellos son sus hermanos. "El tema es absurdo. Cuando digo que me hubiese gustado tener muchos hermanos te estoy hablando de cuando era una cria y todavía mis padres estaban casados", ha explicado.

La madre de Rocío Flores ha confesado que cuando llegaron Gloria Camila y José Fernando ella ya era muy mayor. "Cuando ellos llegan a mi vida soy más mayor y ya tengo dos hijos. Los quería cuando era pequeña para jugar", ha indicado. Además, ha asegurado que siente que ella ejerció bien su papel como hermana. "Considero que yo no les he fallado, cuando tenía que estar con ellos estaba y lo he hecho mucho tiempo".

Gtres

Sin embargo, parece que ocurrió algo que hizo que todo cambiase. Un acontecimiento que no puede explicar hasta la segunda parte de su docuserie. Pese a todo, ha adelantado que cuando se emita muchas personas podrán entenderle mejor. "Hay que tener también en cuenta que cuando fallece mi madre yo también había perdido a mi padre y estaba viviendo lo que estaba viviendo", ha indicado justificando que no estuviese tan centrada en sus hermanos en esos momentos.

