Año nuevo y vida nueva, y sino que se le digan a Rocío Carrasco. Desde que hizo su primer documental, la hija de Rocío Jurado se ha liberado y está empezando a crear nuevos y buenos recuerdos. Esta noche, para el estreno de 'Montealto. El regreso a casa', Rocío Carrasco se ha liado la manta a la cabeza y ha querido cortar por lo sano. La madre de Rocío Flores se ha desprendido de su larga y rizada melena para cambiarse el look y optar por un corte pixie, que ya lució en el año 2015.

Este corte, muy parecido al que lleva la presentadora de 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho', Sonsoles Ónega, le sienta divinamente y se ha podido ver en este especial que se encuentra muy segura y empoderada con este nuevo y juvenil look.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

Rocío Carrasco se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez, el presentador de este emotivo homenaje a 'la más grande', y con colaboradores y amigos de la empresaria como Belén Esteban y Carlota Corredera. Jorge y Rocío han entrado, por fin, en la recreación de la casa de la artista y la emoción se notaba en el ambiente. Rocío Carrasco entraba en su habitación de cuando era pequeña y estaba todo tal cómo lo dejó nada más cumplir los 18 años. Cintas de vídeo, fotografías, peluches... incluso las notas del colegio de Rocío hemos podido ver en este emotivo homenaje a Rocío Jurado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io