Así ha reaccionado Gloria Camila a las palabras de Rocío Carrasco

Este pasado Martes, Rocío Carrasco llegaba al plató dónde se estaba recreando la que era su casa de la infancia con un nuevo cambio de look. Fuerte y empoderada, Rocío Carrasco veía cómo sus familiares se habían tomado este nuevo homenaje a Rocío Jurado y opinaba al respecto con algunas frases bastante duras, en concreto hacía su tío Amador Mohedano y a su hermana Gloria Camila. "Cambiar la partitura depende de los músicos. Es más complicado que todo eso. En esta banda de música hay muchos más que tocan. Al final el maestro es el mismo y creo que ya con eso he dicho todo", zanjaba dando a entender que se descubrirá todo lo que pasa con Gloria en 'En el nombre de Rocío'.

¿Qué le han parecido estas palabras a Gloria Camila? La joven se ha sincerado por completo en 'Ya son las ocho' sobre esas indirectas de Rocío Carrasco. Gloria vio muy atenta el estreno de 'Montealto. El regreso a casa' y parece que las palabras de su hermana le han dolido bastante y ha querido zanjar que "ella va por libre y no tiene nada que ver con el maestro".

Telecinco

"Lo del maestro no sé a quién se refiere, pero si seguimos así al igual que la melodía se puede cambiar porque cambias de canción y suena otra, yo no estoy dirigida por ningún maestro. No sabía si se refería a mi padre o a Antonio David", comenzaba diciendo la joven. "Si es por Antonio David, mi relación con él empezó mucho después de que ella se alejara con nosotros, así que no tiene nada que ver. Yo era una niña que vivía en una finca y de vez en cuando nos llamábamos, hasta que un día nunca más. Yo toco la melodía que yo quiero, no tengo ningún maestro", dejaba bastante claro la hija de Ortega Cano.

¿Han creado más distancia estas palabras entre las hermanas? Gloria Camila quiere seguir con la misma actitud que lleva últimamente: "No me pertenece a mí dar más respuestas, ni mendigar amor, lo he hecho durante un tiempo y al no recoger nada me ha tocado cambiarme de banda de melodía y de todo, cerrar el libro".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io