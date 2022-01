¿Está de acuerdo Gloria Camila con que su hermana recreé la casa de su madre? Faltan menos de 24 horas para que Rocío Carrasco junto a Telecinco nos muestre todos los detalles de 'Montealto, regreso a la casa', el hogar de Rocío Jurado. Este homenaje va a contar con la presencia de la empresaria en plató junto a Jorge Javier Vázquez y, por el trailer emitido en varios programas, Rocío está emocionadísima con este nuevo homenaje para su madre. Gloria Camila también ha querido opinar sobre el documental que se emitirá el martes 1 de febrero.

Gloria Camila, que estaba convocada para 'Ya son las ocho', le ha reconocido a Sonsoles Ónega y al resto de compañeros que esté deseando ver el nuevo proyecto de su hermana. Incluso estaría dispuesta a presentarse en el plató donde se está recreando la casa de 'La más grande'.

"Tengo ganas de ver cómo es, saber cómo lo hacen… De ver la casa y rememorar los momentos en esa casa, que allí fue donde pasé toda mi infancia", comenzaba explicando la joven. Algunos de sus compañeros ya saben cómo esta siendo esta recreación y Gloria se ha querido animar para echarle un vistazo a este nuevo proyecto. "¿Se puede ir? ¡Llévame!", decía la joven dejando ver que no tendría ningún problema en ver cómo se va a hacer el programa.

No ha podido ser porque se encontraba cerrado el plató, pero quizás con suerte podamos ver a la joven compartir escenario con su hermana: "Esa habitación fue de mi hermana y cuando ella se va se cambió y fue mía. Mi madre me puso como una casita de muñecas enorme, súper mona. Además con el número 11, su favorito, el tejado era como una cama y el escalón tú lo abrías y era otra litera", explicaba Gloria. La hija de Ortega Cano aún sigue abriendo las cajas que le mandó Rocío Carrasco y no puede estar más contenta.

