Solo quedan horas para la segunda edición de 'Montealto', el especial que servirá de puente entre las dos docuseries de Rocío Carrasco y que abre boca ante la docuserie que girará en torno a su madre: Rocío Jurado. Para ello, el equipo de Mediaset ha hecho una recreación a escala de algunas de las estancias principales de la vivienda de la cantante a la que acudirá su hija para narrar los recuerdos que las estancias le evoquen. Antes del estreno, Terelu, gran amiga de Carrasco, ha podido ver una de las habitaciones más importantes de esta "casa de muñecas": la reconstrucción del dormitorio de Rocío Jurado. Una visión ante la que no ha podido evitar las lágrimas.

“Me he imaginado a Rocío entrando esta noche, he sentido un escalofrío y me he santiguado. En esa habitación murió Rocío”, ha explicado la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' destacando lo milimétrica que es la réplica que ha preparado el equipo del programa para el especial que se emitirá en directo este viernes 4.

Mediaset

La visión realmente dejaba sobrecogida a la amiga de Carrasco. “Ver eso desde fuera es complicado”, decía la presentadora, que no podía evitar sentirse “preocupada” por cuál será la reacción de su amiga, ya que se trata de una visión muy impactante y no sabe "cómo lo vivirá Rocío": “Me imagino cómo me sentiría yo, si hubiera perdido a mi y tener la oportunidad de encontrarme con ese lugar tal y como estaba”.

Al regresar a plató, Terelu habló con Carlota destacando que no va a ser una noche fácil para Rocío Carrasco si tiene que enfrentarse a esa estancia, la única que desmontó de toda la casa Montealto tras la muerte de su madre: "hay un objeto que va a ser especialmente duro para Rocío". Además, Carlota recordaba que Carrasco, en aquella habitación, encontró algo que le hizo cambiar con respecto a su familia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io