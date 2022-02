Olga Moreno no se ha querido perder el estreno sobre la pasarela de Raquel Bollo como diseñadora. Amigas desde hace 22 años, la ex de Antonio David ha posado junto a su amiga en el photocall de su primera pasarela en el que ha estado arropada por decenas de caras conocidas que la han querido apoyar en este importante debut para la colaboradora de televisión. Con una sonrisa en los labios, la sevillana y la ahora diseñadora se han llegado a fundir en un abrazo frente a los fotógrafos mostrando que todo estaba yendo según esperaban.

A pesar de todas las polémicas que rodean a Olga Moreno, ella se ha mostrado en todo momento tranquila y, tal y como ha podido saber Diez Minutos, se encuentra bien y con ánimo de seguir adelante, y es que en 'Supervivientes' se demostró a sí misma que tiene una gran capacidad mental para dejar los problemas a un lado y continuar su camino. Más de lo que ella creía. Una fuerza que ahora está sacando y desarrollando por momentos ya que la necesita para poder superar todo lo que se está contando estos días.

Olga Moreno y Raquel Bollo abrazadas en el photocall Gtres

Ante esta vorágine de declaraciones e informaciones, la ex de Antonio David ha confesado que no se ha planteado dar declaraciones ni reportajes, aunque ha dejado claro que, por ahora, no quiere hablar de si hay o no posibilidad de reconciliación pero la pareja se lleva muy bien por los niños. Olga ha dejado claro que la que peor lo está pasando es Rocío porque es "una niña que responsabiliza mucho de la situación".

En un punto más amable, Olga Moreno ha confesado que, al igual que su amiga, en algún momento podría empezar a dar sus primeros pasos como diseñadora pero que ahora mismo se encuentra muy centrada en su tienda y sus hijos como para lanzarse a un nuevo proyecto.

