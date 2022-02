Olga Moreno vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de una dura ruptura con Antonio David Flores, ha sufrido un incendio en el edificio donde comparten una vivienda en Málaga por lo que Sevilla, rodeada de familia, sigue siendo el refugio perfecto para atravesar la tormenta no solo personal sino mediática que protagoniza en estos momentos de su vida. Esto ha hecho que no pueda ver con regularidad a sus amigas de Madrid y que se pierda algunos eventos como el cumpleaños de Marta López, quien lo celebró en un bar de la capital con algunos de sus amigos más allegados, un desplante que su amiga no ha tenido en cuenta. Tanto es así que en cuanto ha podido ha viajado a Sevilla para estar con ella.

Tal y como han presumido en sus redes sociales, Olga y Marta se han reencontrado este fin de semana en Sevilla, haciéndose unas fotos en las que se las puede ver sonrientes. "Yo si que gané en Supervivientes….🤫", ha afirmado Marta en el pie de foto, quien siempre ha tomado la palabra para defender a su amiga ante los periodistas. En este reencuentro también ha estado presente Carlos Alba, quien compartió la experiencia de 'Supervivientes' con las dos.

En estos momentos, Olga Moreno es cuando más necesita del apoyo de sus seres más queridos, y es que, tras enterarse de que su todavía marido mantenía una relación con Marta Riesco desde hace dos años, la pareja se está pensando qué pasos tomar de aquí en adelante teniendo en cuenta que comparten varios procesos judiciales. Por ahora, ambos han tomado la determinación de no firmar los papeles del divorcio. Al menos, por ahora.

