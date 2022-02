Ona Carbonell narra lo complicado que es ser madre y deportista olímpica

'El Hormiguero' acogía este principio de semana a todo un orgullo para el deporte español. Ona Carbonell, referente en el mundo de la natación sincronizada, visitaba el programa para charlar con Pablo Motos sobre el documental 'Ona Carbonell. Empezar de nuevo', que se estrena el 3 de marzo en Rakuten TV. La nadadora, embarazada de su segundo hijo, está feliz con este proyecto ya que conseguirá dar visibilidad a muchas mujeres que se encuentren en la misma situación que tuvo ella con su primer embarazo.

¿Cómo ha sido volver a la competición después de ser mamá? Ona le confesaba al presentador que ha sido muy duro y por eso la importancia del documental. "Mi pareja no tiene ni 'WhatsApp' ni redes sociales, y a mí me gusta mucho mi intimidad. Sí que dije que no quería que se viera la cara del niño, pero ya que tenía este altavoz me sentía responsable de visibilizar la situación que hay en el deporte con la conciliación. Es un tema tabú, y hay muy pocas ayudas, mucho margen de mejora. Entonces, es para todas las deportistas que quieran ser madres; para que tengan visibilidad e información", explicaba la catalana.



Antena 3

Ona Carbonell dio a luz en agosto y en septiembre ya estaba entrenando para los Juegos Olímpicos. "Tenía el abdominal abierto, el suelo pélvico fatal… Al principio, los hombros también fatal, me costó nadar. En el agua es más fácil, creo que un deporte de impacto es más complicado, pero me resultó muy difícil". Por si fuera poco, se le sumó el factor de no dormir. "Levantarte mil veces para dar el pecho y cambiar el pañal y entrenar 10 horas durante el día con el máximo desgaste. Estaba muerta", relataba.

Ahora que Ona está dentro de este mundo, aún es más consciente de lo complicado que es conciliar trabajo y maternidad. "Se necesitan más ayudas, pero es posible. Serena Williams, Allyson Felix y Alex Morgan, por ejemplo, han vuelto y han ganado medallas olímpicas".

