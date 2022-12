¿Buscas un nombre original para tu bebé? Los rostros más conocidos de aquí y de allí han dejado los nombres más tradicionales de lado, eligiendo para sus hijos otros más menos conocidos. Así que si vas a dar a luz pronto y estás buscando nombres de bebé diferentes, echa un vistazo a los que han elegido los famosos dentro y fuera de nuestras fronteras. Y es que muchas celebridades han decidido huir de los nombres más clásicos y tradicionales prefiriendo innovar y darle a sus hijos una personalidad diferente empezando por su onomástica. Gala, Bastian, Yanay, Capri, Neo, Ayo, Roma son algunos de ellos pero no los únicos.



Si estás embarazada, no dejes una elección tan importante para el final y evita llegar a ponerte con contracciones de parto sin tener aún decidido cómo se llamará tu bebé. En el caso de que vayas a tener una chica, la lista de nombres originales para niña es muy larga, así que te será fácil desmarcarte de todas las Lucías o Martinas que nacen ahora. Por ejemplo, Yanay, Ayo, Roma, Alana o Bianca son algunos ejemplos de nombres de niña diferentes que llevan las hijas de los famosos. Con la inspiración que te va a dar este listado, seguro encontrarás ideas para que tu pequeña tenga un nombre poco común pero muy bonito. Y si aun así no terminas de decidirte, puedes probar con nombres de niña gallegos que son muy bonitos, distintos y suenan de lo más originales; nombres de niña franceses o aquellos que son de origen inglés.

En el caso de los chicos, también existen muchos nombres originales para niño que puedes copiar sin tener que recurrir a Hugo, Pablo o Martín, algunos de los más comunes. Aprovecha que hay celebrities que se exprimieron el cerebro a la hora de pensar cómo se llamarían sus vástagos para tener nuevas ideas de nombres de niño diferentes que pueden casar con lo que buscas. Neo, Kai, Cairo, Enzo o Romeo han sido algunos de los nombres raros de niño que los famosos han puesto a sus hijos y que, desde luego, son de lo más originales. También puedes elegir un nombre según su origen: nombres catalanes o vascos aunque también los hay de origen bíblico .



Elegir el nombre de tu futuro hijo o hija es, desde luego, una decisión que has de meditar en pareja y más aún si lo que buscas es que tu bebé tenga un nombre poco escuchado, bonito con personalidad y que, además, sea el único que se llame así en su clase. Sí, es todo un reto al que te queremos ayudar con este listado de hijos de famosos con nombres originales. También puedes consultar nuestras lista de los nombres de niño cortos o los más populares para niña de 2022.