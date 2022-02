¿Qué tienen en común Carla Barber, María José Campanario, Marisa Jara y Ona Carbonell? A simple vista nada pero sí que lo tienen: Todas ellas serán mamás este 2022. La nadadora olímpica se suma a este baby-boom tras anunciar en sus redes sociales que está embarazada de su segundo hijo. "La familia aumenta, súper felices", ha escrito la ganadora de 'MasterChef Celebrity 3' junto a una tierna imagen en la que su hijo mayor, Kai, que nació en agosto de 2020, le toca la incipiente barriguita.

Este será el segundo hijo para la campeona de natación sincronizada y su pareja, el exgimnasta Pablo Ibáñez, al que conoció en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat (CAR) y con el que lleva más de una década de relación.

Ona Carbonell y Pablo Ibáñez, en 2020 durante la celebración de los Premios Laureus en Berlín. Boris Streubel Getty Images

Cuando anunció el embarazo de Kai, en marzo de 2020, la deportista se rodeó de sus compañeras del equipo español de natación sincronizada. En esta ocasión también está acompañada, pero por su hijo, que parece encantado con la próxima llegada de un hermanito o hermanita a casa.

El post de Ona Cabonell se ha llenado de felicitaciones. Vanesa Lorenzo, Judit Mascó, Candela Serrat y Helen Lindes, entre otras famosas, se han emocionado con la feliz noticia. También le han dado la enhorabuena sus excompañeras de 'MasterChef Celebrity': "Muchísimas felicidades! Qué felicidad! Si disfrutasteis el primero ya verás el segundo", escribía Dafne Fernández. Y "Qué alegría más grande. Enhorabuena", añadía Paz Vega.



