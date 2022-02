Steisy se ha sincerado una vez más tras revelar que sufrió maltrato de un ex novio o que padeció un trastorno alimenticio

Steisy y su novio, Pablo, deciden "separarse" antes de que les cueste una crisis de pareja

Steisy ha llegado a pensar en suicidarse. Las palabras pueden sonar chocantes y muy duras, pero así es, y lo ha contado, sincerándose una vez más, en su canal. La ex superviviente ha revelado que sufre lo que se conoce como 'trastorno límite de la personalidad', que en diferentes personas se manifiesta de maneras diferentes, y cree que lo sufre desde muy jovencita: "Hay gente que nace con él y otras personas que lo desarrollan porque de pequeños han tenido una infancia complicada, abandonos, abusos, una violación, insultos, traumas, pasas miedo, no te sientes protegido ni estable, no se siente seguro, cómo ni bien tratado. Lo mío viene de eso".

"En mi caso, tengo TLP, soy ansioso-depresiva y soy evasiva. Eso significa que soy todo lo contrario a una narcisista: intento contentar a la gente, me cuesta decir 'no', intento animar... y todo cuando yo misma por dentro estoy mal. Necesito que las personas estén bien para que o lo pasen mal como yo", ha añadido en su canal de mtmad, haciendo un gran esfuerzo, ya que le cuesta mucho hablar de este tema, pero ha visto necesario canalizarlo y exteriorizarlo con sus seguidores para que entiendan el porqué de muchas cosas que le ocurren.

La ex tronista de 'MYHYV' también ha dado algunos datos escalofriantes, como que el 70% de las personas que lo sufren acaban suicidándose: "El problema es que quienes lo tenemos somos unos fenómenos tapándola, aparentando que estamos bien cuando estamos completamente destrozados".

En alguna ocasión, Steisy ha contado que le fue diagnosticada una depresión explosiva intermitente, pero en realidad su problema era su TLP: "Con esta enfermedad es como si tuvieras el termostato de las emociones reventado: cuando estoy feliz, estoy extremadamente feliz, y cuando estoy triste estoy hundida. Entonces es como si en un sólo día hiciera puenting 10 veces seguidas. Acabas agotada. Y mi problema también es que tengo las emociones 'quemadas', entonces si tú me echas un poquito de agua a mí ya me escuece", ha explicado metafóricamente para dar a entender que cualquier cosa es susceptible de provocar en ella una fiesta o un drama. "A mí me diagnosticaron una depresión que no tenía y me mandaron unas pastillas que me pegaban un subidón. Cuando estás contenta te da por comer, beber y fiesta para calmar esa ansiedad, y por eso engordé", ha revelado.

Pensó en el suicidio

Steisy ha confirmado que, cuando llegó al psicólogo, estaba a punto de sufrir una esquizofrenia y perder toda conexión con la realidad, y ha revelado que en ese punto podría haber pasado cualquier cosa: "A la pregunta de si he tenido algún pensamiento suicida, sí. No me veo capaz, pero la mente sí me ha jugado alguna mala pasada". "Yo no me he quitado del medio por un milagro, pero lo he pensado muchas veces. He tardado 31 años en que un profesional me diga que tengo TLP, y me lo he tenido que pagar yo", ha añadido muy enfadada tras señalar que no se están dando las ayudas suficientes para que la gente trate sus problemas mentales: "Hay gente que no se lo puede permitir y se le están dando citas por la Seguridad Social una vez al mes, y hay problemas muy gordos que necesitan un psicólogo cada dos días".

