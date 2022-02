Vaya por delante que cada uno se tatúa lo que le apetece cuando le apetece, así que sabiendo eso no nos sorprende que Sandra Pica haya decidido poner nueva tinta en su cuerpo... para acordarse de su novio, Julen, para siempre. La joven ex concursante de 'Secret Story' está en un momento muy bonito de su vida: ganó 'El Juego de los Secretos' del reality y se embolsó 50.000 euros, su relación con su chico va viento en popa, se acaba de mudar a un piso en Barcelona, sus redes sociales y sus proyectos van como un tiro... no le puede pedir más a la vida, y por eso ha querido ponerle la guinda al pastel con un 'tatu' con mucho significado.

Sandra ha querido poner en su cuerpo la palabra 'Nankurunaisa', tal y como ha mostrado en su canal de mtmad, una palabra en japonés que significa 'el tiempo todo lo arregla' o que 'al final todo irá bien', un concepto esperanzador que ella misma ha experimentado en sus carnes con momentos difíciles que ha vivido o, precisamente, con su relación con Julen: al final sólo ha necesitado que pase el tiempo para que éste lo ponga todo en su sitio, así que ha querido dejar constancia en su espalda de ello para recordarse más a menudo que no hace falta estresarse por las cosas muchas veces: todo irá encajando en la vida poco a poco.

De hecho, esta palabra tiene mucho significado, como ella misma ha explicado, aplicada a su relación con Julen: "Lo mío con Julen también se ha arreglado. Tengo una pareja con la que no puedo ser más feliz, y cada vez que le veo me vuelvo a enamorar de él, y eso ha sido gracias al tiempo. El tiempo me ha dado una persona por la que merece la pena la vida y merece la pena luchar". Ambos empezaron como amigos, pero el roce hizo el cariño, y aunque los inicios de su noviazgo no fueron fáciles (ella aún debía romper con Tom Brusse), y después vivieron varios momentos tensos que les hicieron plantearse seguir juntos, finalmente con la calma han podido ir construyendo su relación, y ahora están mejor que nunca. Ya se sabe: nankurunaisa. El tiempo todo lo arregla.

Éste no es, ni de lejos, el primer tatuaje de Sandra Pica: la joven es muy aficionada a la tinta, y tiene varios diseños repartidos por el cuerpo, como una rosa en su ingle, una ola en uno de sus pies (por su relación desde pequeñita con la costa y el mar), un tatuaje que reza 'mía' referido a su hermana junto a unas mariposas, otro en el costado con el nombre de su madre (Sonia), otro en el que pone 'Never give up' ('nunca te rindas')... y ahora 'nankurunaisa' ha pasado a formar parte de la colección.

