Si hay algo que le puede dar a una persona una alegría infinita es tener su propia casa, y si además te puedes permitir emanciparte con 23 años o antes, todavía mejor, como le ha pasado a Sandra Pica. La joven ya sabe lo que es estar de arriba para abajo buscándose la vida desde los 19 años, cuando decidió embarcarse en la aventura de la tele de la mano de 'MYHYV', y ahora, a sus 23, no le ha ido nada mal tras pasar por 'La isla de las tentaciones', convertirse en influencer y estrenar su canal en mtmad, y ahora tiene una nueva aventura por delante: vivir sola.

Sin embargo, Sandra ha tenido la enorme suerte de que le regalen su primera casa: su madre le ha cedido un piso que tiene cerca de la costa en Barcelona y que tenía alquilado, pero decidió no renovar el contrato con los inquilinos y dárselo a su hija el pasado agosto por su cumpleaños. Pero eso no quiere decir que le vaya a salir gratis, porque Sandra se ha propuesto reformar el piso de arriba a abajo, incluyendo suelos nuevos, tirar paredes, pintar, cambiar azulejos y poner la decoración completamente a su gusto. Vamos, que se le va a ir una buena tajada de su cuenta bancaria...

El piso, además, es muy amplio: cuenta con un recibidor, un gran salón con ventanales que dan a una pequeña terraza, una cocina súper luminosa (de la que tirará una pared para unirla con el salón-comedor), un baño en el pasillo y tres habitaciones, teniendo la principal un baño en suite. Y agarraos, porque el cuarto de cuando era bebé será ahora la habitación de invitados y la que antes era de invitados (con un pequeño despacho/zona de estudio) ¡ahora será su futuro vestidor! "Es mi sueño", ha dicho muy ilusionada.

Lo único que ha podido reformar, de momento, ha sido su habitación, aunque estas cosas, como es lógico, tendrán que ir muy poco a poco.

¿Qué pasará con Julen?

Con la emoción del momento, Sandra no ha dicho lo que pasará con su actual pareja, Julen de la Guerra. Los dos siguen saliendo y están la mar de felices (y hasta quieren tener hijos), pero falta saber si Sandra tiene en algún momento pensado irse a vivir a Barcelona, cerca de su familia, o si dejará ese piso para poder alojarse cuando vaya y se quedará a vivir en Madrid por su novio y por el trabajo...

