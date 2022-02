María del Monte, ¿Qué opina sobre el mal momento de Isabel Pantoja?

Desde que la relación de María del Monte e Isabel Pantoja se viniese abajo, pocas veces las folclóricas han hablado una de la otra. Parece como que no han mantenido nunca una amistad, como si no se conocieran de nada pero realmente no es así. María del Monte e Isabel Pantoja fueran muy amigas, incluso la intérprete de 'Cántame' es la madrina de Isa Pantoja. En mitad de la guerra que tienen el clan Pantoja, ¿Qué opina de todas estas polémicas María del Monte?

El 2021 fue un año muy complicado para la artista. Por culpa del Covid, María del Monte perdió a su madre y a sus hermanos, y eso le ha marcado para siempre. Isabel Pantoja, hace poco, también perdía a su gran pilar: su madre, y no recibió nunca el pésame de María.

Gtres

En la despedida de Pascual González el pasado 6 de febrero, María del Monte se sinceraba muy amable con la prensa respecto a su ex amiga Isabel Pantoja: "No tiene nada que ver ni conmigo, ni con mi trabajo. No me apetece. Estoy en otra época de mi vida y por primera vez no voy a salir por los cerros de Úbeda". ¡Dale al play!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io