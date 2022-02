El árbol genealógico del clan Pantoja

Está siendo una época muy dura para Isa Pantoja. La colaboradora entraba este 7 de enero en 'El programa de Ana Rosa' para contar si el perdón de su hermano es de verdad o simplemente lo ha hecho por presión. Kiko Rivera le escribió un mensaje disculpándose por dirigirse duramente contra ella pero la joven cree que han sido unas disculpas muy forzadas. "Claro que le hubiese escuchado. Si hubiera venido, claro que hubiera hablado con él porque para mí el sigue siendo mi hermano. Ya no es el perdón, por muchas cosas que me haya hecho, claro que le puedo perdonar pero su perdón no es por lo hecho", comentaba la colaboradora en su programa.

El fin de semana, Irene Rosales y Asraf Beno se pronunciaban en 'Viva la vida' sobre el nuevo enfrentamiento entre los hermanos, e Isa Pantoja tenía una opinión sobre ello. La joven sabe y ya lo tiene asumido que su hermano "no les quiere, se cree superior y le tiene odio", explicaba Isa Pantoja sobre ella, su madre y sobre Anabel Pantoja. ¿Cómo le estará afectando a la tonadillera esta nueva polémica entre Isa y Kiko? La joven confesaba que ha hablado estos días con su madre.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

"Durante estos días sí que he podido ponerme en contacto con ella, he podido hablar y me he quedado más tranquila. La otra persona que está afectada es ella, estamos en una situación similar", detalla Isa sobre su madre. La joven colaboradora sabe que a Isabel Pantoja le duele muchos sus hijos y aclaraba que "a ella no le gusta, pero tampoco le ha gustado todas esas veces en las que mi hermano habla de ella en esos términos, a ella no le hace gracia".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io