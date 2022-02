Rocío Carrasco habló en la segunda entrega de 'Montealto, regreso a la casa' largo y tendido sobre su hermana Gloria Camila. La joven ha querido responderle en su programa, en 'Ya son las ocho', y no ha sido todo muy agradable que digamos. La hija de Ortega Cano reaccionaba a las palabras que le dedicaba su hermana. Unas palabras en las que Rocío intentaba que su hermana la comprendiese: "Hay que tener también en cuenta que cuando fallece mi madre yo también había perdido a mi padre y estaba viviendo lo que estaba viviendo". Gloria Camila, ya cansada del tema le contestaba firme a su hermana. "Si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel. Ella también tiene un maestro en su vida", decía la joven creando un silencio en plató.

La joven ha contado una anécdota de lo más desagradable sobre su hermana y su marido. "Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre… Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre", contaba la colaboradora. También Gloria aseguraba a sus compañeros que Fidel Albiac, tras la muerte de Rocío Jurado, se ponían en contacto muy insistente con ella: "Llamaba para ver si nos habíamos ido".

Telecinco

La joven colaboradora también ha querido dejar claro que entiende perfectamente a su hermana y el momento de sus pérdidas, pero tanto ella como José Fernando también estaban teniendo una vida dura. "Cuando fallece mi madre es la segunda vez que perdemos a una madre. El dolor lo tenemos todo.

