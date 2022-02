En un certamen de belleza no sólo vale con tener una cara y un cuerpo bonitos, y Alexander Calvo ha podido descubrirlo al ganar el título de Mister Internacional España 2021. A sus 25 años, el joven ya había intentado, en 2017, hacerse con el título, pero la vida se lo tenía preparado para varios años después: "En 2017 tenía 21 años, esta vez he demostrado mucho más de mí, pero si no hubiese ganado, no sería una decepción. Aunque te reconozco que me hubiera ido con la espinita clavada", comentó a Diez Minutos tras ganar el certamen. Y ahora también ha querido revelarnos sus secretos en una entrevista en vídeo.

¿Qué le gusta leer? ¿Cómo se cuida? ¿Es enamoradizo? ¿Qué sueños le quedan por cumplir? En menos de un minuto, Alexander nos ha abierto su corazón y nos ha desvelado todo lo que queríamos saber de él, y en especial cualquier chica soltera que quiera 'lanzarle la caña', porque está soltero, aunque no solo: nos ha asegurado que nunca se le ha dado mal ligar.



El joven, además, es de lo más trabajador: nunca se le han caído los anillos por desempeñar una profesión u otra, y eso dice mucho de él: "Yo he hecho de todo. Nunca me ha faltado de nada. He sido camarero, he sido modelo, he montado varios negocios como en el que estoy ahora, que es de customización de zapatillas", nos contó Sin embargo, su vida tampoco ha sido fácil, especialmente en su infancia: "Era gordito y cuando empecé a hacer deporte lo hacía porque disfrutaba, y no por obligación, porque lo prefería a estar en la cama de un hospital. Era alérgico asmático. Era alérgico a más de noventa cosas. He sufrido cinco años de vacunas para poder curarme. Yo lo he pasado mal. Me he perdido muchas cosas cuando era pequeño. A mí me marcó mucho. Fue una etapa dura por no poder hacer muchas cosas, como ir de viaje de fin de curso. ¡Benditas vacunas!", asegura.

No te pierdas nada de este chico que ya apunta manera y dale al 'play' para conocerle un poco más. ¡Quédate con su cara, que va a dar que hablar!

