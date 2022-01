Carmen Lomana posa con la moda de mujer más elegante y atemporal. La socialité abre su corazón para DIEZ MINUTOS y protagoniza nuestro 'Gente con Estilo' en la que, además de repasar su vida, posa con las prendas y complementos que no pasan de moda y que son apuesta segura para tu armario. Carmen Lomana está tan contenta con la aceptación que ha tenido su línea de bolsos y joyas que ha renovado el contrato. Es una mujer todoterreno: colabora en varios medios de comunicación, arrasa en las redes sociales donde en Instagram tiene más de 505.000 seguidores, escribe libros y tiene tiempo para la familia y el amor aunque reconoce que su marido Guillermo, que falleció en 1999 en un accidente de tráfico tras 25 años de feliz matrimonio, "dejó una cicatriz en mi corazón".

Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de España y la moda es su pasión tanto que se está planteando hacer una subasta con algunas de sus prendas más icónicas. La socialité ha posado para las cámaras de DIEZ MINUTOS

FERNANDO ROI HEARST

Lomana luce un mono de Cossy, 104,30 € (rebajado); zapatos de Miu Miu, (c.p.v.); anillos y collares de , 129,90 € y 119,90 € cada uno.

FERNANDO ROI HEARST

Carmen lleva un vestido de Devota & Lomba para Es Fascinante, 460 €; zapatos de , 39,95 €; pendientes de Rita & Co para Es Fascinante, 189 €, y anillo de Paola Q para Es Fascinante, 190 €.

FERNANDO ROI HEARST

Lomana viste camisa y pantalón de The 2nd Skin Co, 790 € y 650 €; zapatos de , (c.p.v.); cinturón de , 19,95 €; pendientes y anillo de , 99,90 € y 129,90 €.

FERNANDO ROI HEARST

Carmen luce un vestido de The 2nd Skin Co, 890 €; zapatos de Miu Miu, (c.p.v.); pendientes de Antón Heunis, (c.p.v.), y brazalete de Rita & Co para Es Fascinante, 180 €.

FERNANDO ROI HEARST

Carmen lleva un vestido de The 2nd Skin Co, 600 €; chaqueta de Tuent, (c.p.v.); botas de , (c.p.v.); bolso de Montsaint by Carmen Lomana, 39,95 €; pendientes de Aristocrazy, 175 €, y brazalete de Rita & Co para Es Fascinante, 180 €.



Cita en... Hotel Santa Mauro

FERNANDO ROI HEARST

Quedamos con Carmen Lomana en uno de sus lugares favoritos de la capital: el Hotel Santo Mauro, recién remodelado. Además, el afamado chef Rafa Peña, del restaurante Gresca de Barcelona, acaba de aterrizar en el hotel para saborear su gastronomía de dos formas diferentes: una apuesta más clásica y otra más informal en los salones y jardines.

Mi belleza al descubierto

FERNANDO ROI HEARST

Antes de irme a la cama... Todos los días de mi vida me he desmaquillado. Nunca me he ido a la cama con el rimel puesto.

Mi perfume... Tengo muchos. Depende mucho del ánimo que tenga.

Voy a la peluquería... Cada semana.

Tardo en maquillarme... Muy poco. Tardo más en prepararme la piel.

Ejercicio... Aunque me dé vergüenza, nunca he pisado un gimnasio. Ahora he empezado a caminar.

Dieta... Nunca las he hecho, pero cuando veo que me paso, intento cerrar el pico.

Cirugía estética... Solo me he operado los párpados hace 14 años. Cuando lo necesite volveré. Sí me hago tratamientos en Carmen Navarro.

Fondo de armario... Un pantalón pitillo.

Cedida

Champú de Tonucia de Furterer, 16,20 €. COMPRAR

Mascarilla desenredante de Furterer, 34,10 €.

Sérum para el cabello de Furterer, 21,40 €. COMPRAR

Triphasic para la caída del cabello de Furterer, 74,20 €. COMPRAR

Concentrado para el cabello de Furterer, 41,75 €. COMPRAR

Carmen Lomana posa con el equipo de Diez Minutos

FERNANDO ROI HEARST

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Fernando Roi. Ayd. de foto: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Furterer. Agradecimientos: Hotel Santo Mauro. Calle de Zurbano, 36. Madrid. Telf.: 913 196 900.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io