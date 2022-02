Verdeliss está de enhorabuena, y es que su bebé número 8 ha llegado al mundo. La influencer ha anunciado con una foto de lo más tierna, el nacimiento de su octava hija a la que han llamado Deva. La ex concursante de 'GH VIP' cuenta con una familia numerosa formada por dos niños y seis niñas, más su marido y ella. Este nuevo parto ha sido de lo más especial para la influencer, y es que en la imagen que ha compartido en su Instagram, se puede ver que ha traído a su hija en una piscina. Una técnica que Verdeliss quiso probar con su embarazo gemelar, pero por complicaciones en el último momento no pudo.

"18:47 horas y cayó el sol y apareció ella. Mi Deva, mi luna. 9 meses atrás te pedí a la luna, así te llamas y ella te trajo", escribía Verdeliss junto a una fotografía en la que aparece llorando con su hija en brazos. "Nació enmantillada, danzando en su líquido amniótico, nunca llegó a romper la bolsa. Un fenómeno así sucede en un parto de cada 80.000", continuaba muy emocionada.

La pequeña Deva nació el pasado 8 de febrero con la bolsa amniótica intacta, lo que se conoce como un parto velado y para muchas culturas significa que el bebé viene con una misión y para traer la buena suerte a su familia. "Hay seres humanos que llegan a este mundo con una misión y tú, pequeña mía, eres especial. Gracias, Deva", ¡Enhorabuena familia! ¡Qué seáis muy felices!

