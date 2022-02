Miguel Ángel Muñoz, además de actor, se ha convertido en un gran deportista. Después de su afición al yoga, el madrileño es un runner experto habiendo competido en varias carreras populares y maratones, siendo la más afamada, la maratón de Boston. En su última visita a El Hormiguero, Pablo Motos no dejó de lado esta faceta del actor dejando a un lado los logros deportivos y queriendo interesarse por una divertida anécdota que le ocurrió durante la carrera. "Cuéntame cuando te cagaste corriendo en una maratón", soltó el presentador ante un Muñoz atónito que no sabía dónde esconderse y al que le entraba la risa nerviosa.

"Qué vergüenza, Pablo", repetía el actor queriendo desviar la atención hacia los logros deportivos que había logrado o la marca que había conseguido durante la maratón. "Vengo aquí a pasar vergüenza", recriminaba al presentador entre risas. Pero la insistencia de Pablo Motos pudo con él y finalmente confesó lo que le había ocurrido durante aquella dura prueba.

Flickr El Hormiguero

"La verdad es que me he cagado varias veces encima. Me da vergüenza reconocer esto. Fue en el maratón de Boston pero no me lo hice en los pantalones", arranca su relato el actor ante la divertida mirada de Pablo Motos. "En la carrera estaba mal y en el kilómetro 9 vi a una chica que iba delante de mi a buen ritmo y tuvo que salir del recorrido, se movió la braguita y lo hizo entre dos árboles delante de toda la gente. Y me sorprendió, pensé 'pobrecita'. Más adelante me empecé a encontrar mal y me acordé de la chica".

Su caso era diferente. "Yo no podía hacerlo delante de todos. Imagina que alguien me hace una foto en ese momento y para qué queremos más", explicaba Muñoz mientras relataba que en poco tiempo tuvo que buscar una solución ya que el "retortijón" fue rápido. "Yo no lo hice delante de todos, pero cometí un allanamiento de morada y lo hice en un jardín. No tenía con qué limpiarme y lo hice con una hoja, me raspé lo más grande".

Flickr El Hormiguero

Pero aquí no quedó todo. Miguel Ángel mostró su buen sentido del humor confesando que no solo hizo esa parada sino que lo grabó para la posteridad. "Lo más fuerte es que esto lo grabé. No se veía el marrón y a mi amigo Alfredo le mandé un gif con esto que dice: '¡Jiñanding!'. Y esto, cada vez que está deprimido, se lo envío y se ríe un montón". Un buen gesto de un amigo con un gran sentido del humor.

