Hija de padres famosos, la joven Manuela Sanz ha decidido dejar de lado la vida de focos y popularidad para centrarse en sus estudios de moda y disfrutar de la vida con su familia, amigos y con su novio. Con 21 años, la joven reside en México para seguir sus estudios y comparte su vida con el mejicano Axel Angulo, con quien ha cumplido 5 años de relación, una fecha muy importante que no ha dudado en compartir con todos a través de sus redes sociales.

Como cualquier pareja, Manuela ha decidido celebrar este momento publicando una galería de imágenes con las que resumir su relación y todas las experiencias que han vivido juntos. Momentos que para ellos tienen mucho significado ya sea de fiesta o en la playa. Para ello la joven ha optado por un escueto mensaje: "5 años" acompañado por un emoticono de un corazón rojo en señal de amor romántico. En seguida la publicación ha tenido miles de me gusta y centenares de reacciones, entre ellas, las de sus padres: Alejandro Sanz y Jaidy Mitchel, que no han dudado en comentar las imágenes.

Manuela Sanz y Axel Angulo Instagram

La modelo ha optado por una frase que deja ver lo contenta que está con Axel y lo feliz que hace a su hija: "Qué hermosa pareja". Y es que Jaidy Mitchel se encuentra muy a gusto con el novio de su hija, y feliz de ver que les va muy bien juntos, algo que no ha dejado de compartir en varias ocasiones tanto a través de redes sociales como declaraciones.

Por otro lado, su padre, Alejandro Sanz, no ha dudado en felicitar y aprovechar para darla un importante consejo con : "Mi vida. Yo te amo más", ha escrito acompañado de caras sonrientes y llorando en tono irónico con gran sentido del humor, "Felicidades a los dos. Cuidaros mucho y quereros más", ha terminado de escribir el cantante. Unas sabias palabras que recalcaban la necesidad de mantener una relación sana en la que cada uno cuide del otro y se quieran.

