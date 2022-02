Aldo Comas y Macarena Gómez rinden homenaje a Verónica Forqué en los premios Goya 2022. La pareja ha querido honrar la memoria de la actriz, fallecida el pasado 13 de diciembre, luciendo, en la alfombra roja, sendas chaquetas con mensajes que recuerdan a la Forqué. "No solo he querido homenajearla a ella, sino que es una oda al arte, a los que hacemos reír, a los que ponen color a la vida, en definitiva, a es un homenaje a todos los que creamos arte en todos los sentidos" remarcaba el artista que ha personalizado un esmoquin de Juan Avellaneda. Con esta acción, Aldo interpreta la pieza como una reivindicación a la importancia de realzar la luz y no la oscuridad que algunas veces puede tener el arte.

En la alfombra roja, Aldo ha explicado por qué decidió rendir este homenaje a Verónica Forqué. "Un día vi a Maca muy triste y le dije vamos a hacerle un homenaje a Verónica en los Goya que ella los disfrutaba tanto" y así lo han hecho luciendo, emocionados, mensajes de esperanza en sus chaquetas. "Verónica Eterna y Mágica' se podía leer en su chaqueta y, en la de Macarena, "La Forqué".

"Cuando Aldo me lo contó yo dije yo también quiero homenajear a la Forqué. Yo la quiero mucho porque empecé a trabajar casi gracias a ella, ha sido muy importante en mi vida profesional, casi como mi madrina, y quería dedicarle este homenaje", explicó la actriz, muy guapa con un vestido negro con transparencias y joyas de Rabat.

La pieza que Aldo Comas ha lucido en la gala de los premios Goya 2022 en Valencia será donada a una fundación que trata las enfermedades mentales para subastarla y así recaudar fondos.

