Después de que la cadena anunciara a través de sus redes sociales que Ana Obregón será la siguiente entrevistada de Bertín Osborne en su programa 'Mi casa es la tuya', a pesar de tenerle vetado para trabajar, la propia actriz ha sido la encargada de confirmarlo con un emotivo post en sus redes sociales donde confesaba cómo ha sido el encuentro. Tal y como ha asegurado en redes sociales, la actriz ha pasado un tiempo con Bertín Osborne concediéndole una entrevista como la que nos tiene acostumbrados en su programa 'Mi casa es la tuya', una charla intensa e íntima en la que esperamos que la actriz se abra en canal y pueda confesar el momento en el que se encuentra y cómo se siente después de uno de los años más duros de su vida.

"Necesitaba sentir y oler el mar, después de haber grabado la entrevista más difícil de mi vida", ha asegurado Obregón en una publicación de Instagram donde confirmaba que acababa de salir de la grabación en ese mismo momento. Una entrevista que, según ha confesado, ha sido en la que más se ha entregado por lo que ha podido abrirse totalmente gracias a su relación con el cantante.

"Y digo entrevista por llamarla de algún modo, porque en realidad fue una conversación desde mi corazón roto al corazón generoso de mi querido Bertín Osborne", ha continuado Obregón en su publicación acompañándola de fotografías que se ha hecho con dos buenos amigos en el propio Marbella, donde han sido las grabaciones.

En el propio anuncio de esta entrevista, Ana Obregón se encuentra de espaldas en la playa esperando la llegada de su anfitrión. Cuando este llega, después de saludarla, la pregunta qué tal está a lo que ella solo responde con un elocuente: "Estoy, es lo importante". No obstante, la actriz ha dejado un gran detalle en su publicación demostrando, una frase muy importante: "La teníamos pendiente desde hace años y por fin me he atrevido a afrontarla", demostrando que cada vez está más fuerte.

