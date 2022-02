Fabiola Martínez ha reaparecido en el estreno de la película 'Uncharted' que ha tenido lugar en Madrid. Durante este evento, ha desvelado lo feliz que se siente en esta nueva etapa que ha comenzado en su vida tras anunciar su separación con Bertín Osborne."Estoy súper bien, contenta, trabajando, con mi vida, mis niños. Ilusionada también con mis nuevos proyectos profesionales", ha indicado dejando claro que se encuentra en un buen momento tanto personal como profesional.

Durante este acto, la ex modelo también ha querido hablar sobre su ex pareja, que tuvo que pasar las navidades solo después de contraer el coronavirus. Una enfermedad de la que todavía se está recuperando porque le han quedado algunas secuelas y que ella también superó. ¿Cómo se encuentra el presentador? Descubre todo lo que ha dicho sobre el estado de salud actual de Bertín Osborne haciendo click en el vídeo de arriba.

Gtres

Fabiola Martínez ha indicado que ha tenido la oportunidad de hablar con él para saber cómo se encuentra. Lo cierto es que a pesar de su ruptura, ambos se siguen teniendo un gran cariño. Algo que demostraron durante las pasadas navidades apareciendo en un especial de televisión juntos. Un momento donde demostraron la gran unión que siguen manteniendo por el bien de sus hijos.

Lo último que sabíamos hasta ahora de la salud de Bertín Osborne es que había tenido que aplazar algunos compromisos profesionales debido a que se encontraba muy cansado. Él mismo compartía un vídeo a través de su perfil de 'Instagram' donde confesaba que esta era una de las secuelas que le había dejado el coronavirus, ¿está ya recuperado? No te pierdas lo que ha contado Fabiola Martínez haciendo click en el vídeo.

