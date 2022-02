Javier Bardem y Penélope Cruz pasean su amor en los premios Goya 2022. Tras hacer historia con su última nominación conjunta a los Oscar, la pareja ha realizado su primera aparición pública en la gran noche del cine español. Javier y Penélope han llegado por separado. Él junto a Fernando León de Aranoa y Jaume Roures, director y productor de 'El buen patrón', la película que protagoniza y que es la gran favorita de la noche gracias a sus 20 nominaciones, y ella junto a Pedro Almodóvar, protagonista y directora de 'Madres paralelas', la otra gran favorita de la noche. Repasamos los mejores looks de Penélope Cruz en los premios Goya.

Penélope y Javier posaron en la alfombra roja con los otros dos nominados españoles a los Oscar: el animador Alberto Mielgo y el compositor Alberto Iglesias. Los actores atendieron a los micrófonos de TVE por separado pero coincidieron en una cosa: le enviaron un saludo y un beso a sus dos hijos. Primero fue Javier quien, aprovechando que estaba en directo y que los niños le estaban viendo, les mandó un mensaje. "Les mando un beso a mis hijos que me están viendo" dijo. Después, en los mismos micrófonos, Penélope hizo lo mismo. "Quiero mandar un beso a mi hijo y a mi hija ya que estoy en directo, un besito muy grande" comentó.

Gtres

Penélope, que es una de las nominadas de la noche y también entregará el premio a Cate Blanchett, habló de Almodóvar y su especial relación. "Estoy emocionada por su confianza en mí, todo lo que me ha enseñado, estar aquí con él, con esta maravilla de película y Javier con su película maravillosa que yo creo que tiene muchas posibilidades", dijo. La actriz reconoce que todavía no ha asimilado la nominación al Oscar. "No lo tengo digerido, estoy muy contenta y él también y toda nuestra familia y nuestros amigos y es muy bonito ver la reacción de la gente, cómo se han alegrado", añadió.

Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io