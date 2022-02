Nieves Álvarez ha triunfado, una edición más, en la alfombra roja de los Premios Goya. En esta ocasión, no solo por su espectacular modelo de Alta Costura de Stéphane Rolland, su diseñador preferido para la gran noche del cine español, sino también por sus joyas. Aunque a primera vista lo más llamativo era su vestido, diseño bicolor en blanco y negro con falsas aberturas y una larga y voluminosa cola, el anillo que ha lucido la modelo y presentadora merece una mención especial.

Nieves Álvarez es embajadora de Bvlgari desde hace años y como tal, luce las joyas de la firma en las alfombras rojas. En esta ocasión, como ella misma ha afirmado, se siente una "privilegiada". Y no es para menos, la modelo ha llevado el famoso anillo 'Trombino', una pieza especial que perteneció a la icónica actriz Elizabeth Taylor, durante la 'Dolce Vita italiana', en los estudios Cinecittà de Roma.

Gtres

Nieves ha contado la historia del anillo durante su paso por la alfombra roja: "Después de una pelea con Richard Burton él le regaló un collar y ella dijo necesito un anillo a juego y se compró esta belleza de Bvlgari". El Anillo Trombino de Alta Joyería en platino con zafiro talla cabujón y pavé de diamantes, ca. 1971 perteneció a Elizabeth Taylor y fue una de las piezas clave de su colección privada de joyería, luciéndola en múltiples apariciones públicas. Ahora, patrimonio del archivo histórico de Bvlgari, el Anillo Trombino reaparece en la mano de Nieves Álvarez para homenajear al cine, la cultura, la joyería y la historia vinculada a ellos.

Además de este icónico anillo, Nieves Álvarez reúne una serie de piezas del Archivo Histórico de la marca para representar la imagen icónica de Elizabeth Taylor.

Gtres

