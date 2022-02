Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están de enhorabuena. La pareja ha anunciado la feliz noticia de que dentro de tan solo cinco meses se convertirán en padres de su primer hijo. Violeta Mangriñán está embarazada. La pareja, que inicio su historia de amor en 'Supervivientes 2019', ha anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales. Con un simple "¡¡¡Vamos a ser padres!!!", han confirmado que los rumores que venían sonando con fuerza en los últimos meses se confirman.

"De todas las aventuras que hemos vivido juntos (que no han sido pocas) esta, sin duda, va a ser la más increíble de nuestras vidas y nos hace muy felices haceros partícipes de ella", han manifestado junto a varias imágenes con la que relatan cómo han ido viviendo esta noticia en su familia y sus primeras reacciones al enterarse del embarazo de la joven influencer.

La pareja ha querido esperar 20 semanas para gritar a los cuatro vientos la feliz noticia: "Por fin podemos contaros que en 5 meses seremos un@ más😍!!! No podemos explicaros con palabras la vorágine de sentimientos y momentos tan bonitos e intensos que hemos estado viviendo estos meses atrás, seguimos en una nube de felicidad, nos sentimos realmente bendecidos🥲🙏 Gracias por acompañarnos siempre en los momentos más importantes de nuestras vidas❤️", cuentan muy emocionados y felices desde Maldivas donde se encuentran juntos de viaje.

La joven también ha querido aclarar a través de 'stories' porque no ha querido contarlo antes y que es una decisión que solo les correspondía a ellos y por la que piden compresión: "Nos correspondía solo a nosotros como futuros padres decidir cuándo y cómo compartir la noticia más bonita de nuestras vidas. Si no lo hemos hecho hasta ahora ha sido únicamente por prudencia. Esperamos que lo entendáis".

Una historia de amor que nació en 'Supervivientes'

Fabio y Violeta se conocieron durante su participación en 'Supervivientes 2019'. Lo suyo fue un auténtico flechazo. Aunque la ex de 'Mujeres y Hombres y viceversa' entró con pareja, Julen, al que conoció en el programa de citas presentado por Emma García. Sin embargo, su amor a primera vista y lo desgaste de su relación hicieron que la joven decidiese romper con él en directo. Una lluvia de reproches entre ambos terminó con su relación con una llamada desde Cayo Cochinos.

A partir de ese momento, Violeta y Fabio dieron rienda suelta a su pasión, dejándonos escenas de lo más tórridas, pero también románticas. Y aunque, por aquel entonces, nadie daba un duro por su relación, desde ese primer beso no se han separado. Ahora, a punto de cumplir tres años de relación, con un proyecto de casa en común y con la mejor noticia de sus vidas, la pareja vuelve a demostrar que lo suyo es amor verdadero.

