Dentro del panorama influencer, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se puede decir que es una de las parejas más estables: aunque al principio todo parecía que podía ser una carpeta en 'Supervivientes' para dar contenido, los dos ex concursantes han dejado claro que lo suyo va totalmente en serio, y ahora, casi 3 años después de que esa relación comenzara, lo suyo va tan viento en popa que no sólo es que quieran vivir juntos, sino que además han creado un proyecto de futuro que les va a unir más que una boda: se están construyendo la casa de sus sueños en Valencia, tierra natal de ella.

Fue la propia Violeta la que contó los detalles hace algunas semanas en el plató de 'Sobreviviré' -presentado por Nagore Robles en Mitele PLUS-: el terreno que se han comprado tiene 500 metros cuadrados, y en él ya se está construyendo la casa, que tendrá dos plantas y contará con piscina, gimnasio y, cómo no, con el capricho de Violeta: un vestidor gigantesco para los dos, y es que, como ella misma dijo en su canal de mtmad, Fabio tiene casi más ropa que ella (y ya es decir). Ahora la joven ha compartido cómo van las obras del que se prevé que será un casoplón:

Violeta Mangriñán Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Actualmente, la pareja vive en un gran ático a las afueras de Madrid, pero han decidido alejarse de la capital. Al fin y al cabo, han llegado a un punto en el que el trabajo llama a su puerta, y para cualquier evento o asunto de trabajo al que necesiten acudir a la capital, siempre pueden coger un ave que les ponga en el centro de España en poco más de 3 horas. Además, Valencia se está poniendo muy de moda entre nuestras celebrities: ya viven allí las influencers Fiama y Yoli Claramonte con sus respectivas parejas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece, por tanto, que la parejita está asentando los cimientos, y nunca mejor dicho, de su relación: a ambos les gustaría casarse, pero ahora mismo están metidos en una vorágine de trabajo y proyectos que les impide ponerse a organizar nada, aunque sobre si quieren ampliar la familia ella fue contundente: sí, y además dentro de poco. ¿Le darán un hermanito humano a su perra Canela?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io