Yola Berrocal ha sorprendido esta semana con un nuevo bombazo. Parecía que habíamos sido testigos de todo lo posible y esperado por su parte, pero cuando ya nos creíamos más tranquilos, la 'artista' da un giro inesperado y nos sorprende con un anuncio en plena alfombra roja de los Goya 2022: su nueva profesión. Socialité ha emitido un corto para presentar a Yola Berrocal como la nueva 'Paquita Salas'. Emulando todo el estilo (incluida la tipografía de los rótulos), el programa ha presentado a la que fuera concursante de 'Hotel Glam' como la nueva manager de artistas con el objetivo de darla a conocer a todos los artistas de los Premios Goya. "Tenemos la representante que necesitáis", anunciaban.



Cine, televisión, periodismo... según la promo Yola toca todos los palos tanto en España como Argentina e Italia. "Yo he sido artista, bueno sigo siendo artista, y ahora me dedico a representante que es lo que he sido toda mi vida", explica en el vídeo promocional que la propia Yola ha subido a sus redes sociales sin ningún tipo de comentario. Además, cuenta que la empresa nació hace ya dos años teniendo 40 representados entre los que se encuentran Michael Terlizzi, Marlene Mourreau, Sonia Monroy o Leticia Sabater.

La artista asegura que su "objetivo" es que "se cumplan sus sueños". Ama esta profesión y confiesa que se lo pasa genial entre famosos, lo que supone un gran aliciente para que Yola se mantenga en el negocio. Así apuesta por hacerlo desde el otro lado y negociar cachés, busca trabajo para todos y es un hacha captando nuevos representados.

Para poder dar el salto, Yola Berrocal ha llamado a compañeros para ampliar su negocio hablando con Marta Riesco, quien se niega rotundamente a tener representante porque "no quiere pasar la línea", con Santiago Segura que sí se ha mostrado interesado y con María Patiño que no ha llegado a confirmar ni desmentir que estuviera interesada.

