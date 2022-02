Iván González no para quieto, y lo mismo está pendiente de sus negocios que grabando vídeos, creando contenido para sus redes sociales... o defendiéndose de las críticas que recibe, como le ha pasado en su último capítulo para la plataforma mtmad. El joven ex superviviente ha vuelto a la palestra gracias al estreno de su canal en Mediaset, y algunos se han frotado las manos... como Luis Mateucci, que hace unos días tuvo unas palabras un tanto 'cuestionables' hacia el jerezano y hacia la ex que ambos comparten, Oriana Marzoli.

Iván no se ha cortado en responderle: "Yo entiendo que hable de ella porque ha sido su novia, ¿pero por qué tiene que hablar de mí? Este chico, al final, ha sido mi fan. Me veía por los pasillos de Telecinco y los ojos le brillaban, pero él intentaba como seguir mis pasos y no le salía bien, siempre ha necesitado a una mujer o a alguien para tener 30 segundos de protagonismo", ha dicho antes de sentenciarle: "Este chaval me parece un caradura y un aprovechado, estará donde coño esté muerto del asco y dirá 'pues voy a hablar de éste o del otro. De la gente que le da dinero".

Estas palabras también han servido para defender, a su manera, a Oriana de la rajada de Luis Mateucci: "Oriana tiene lo suyo, lo sabemos, pero también creo que es buena persona, no creo que sea mala, pero él sí me parece un caradura", ha afirmado.

Oriana, en el calabozo

La siempre glamourosa Oriana se estará enterando ahora de las palabras de su ex, y es que este fin de semana lo ha pasado a la sombra después de una disputa con otro ex, Eugenio Gallego. De momento, poco se sabe de qué les llevó a los calabozos de la comisaría, aunque Isabel Rábago trató de dar más detalles en 'Viva la vida este fin de semana': "Los hechos han ocurrido de madrugada, ha llamado un vecino por los gritos. Las dos personas estaban muy alteradas, eufóricas. En el interior de la casa había una bronca tremenda. Ahora se está viendo cuál será la postura que tomará Oriana a la hora de denunciar porque ha habido un intercambio de actitudes agresivas entre los dos".

