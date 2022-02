Este 14 de febrero del 2022 trae amor y muy buenas noticias. Tras muchos días ingresado en la UCI por el Covid, Antonio Resines ha reaparecido en 'El Hormiguero'. Hace cuatro días el actor recibía el alta después de 48 días ingresado en el hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid y, con un poquito de fuerzas, el actor ha querido saludar a su gran amigo y compañero Pablo Motos. ¿Cómo ha vivido todo esto Antonio Resines?

"Me recuerdo tosiendo, muy mal. De repente me llevaron al hospital. Pensé que habían pasado cinco días con un pequeño desmayo y cuando me levanté… habían pasado 48", comenzaba explicando el actor que entraba por videollamada en el programa. Lo primero que ha hecho ha sido agradecer a todos los sanitarios su labor y pedía a los ciudadanos apoyar mucho más a la sanidad pública. "Hay que apoyar la sanidad pública como sea".

Antena 3

¿Cómo recuerda el coma Resines? "Estaba en otro mundo paralelo", explicaba el actor dejando alucinado al presentador. "Vives un mundo extrañísimo que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa. Es una cosa muy rara. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo. Había 14 turnos… Cuando entré en la UCI había 87 personas. Nos hemos salvado 80", ¡Toda una alegría!

El actor se encuentra bastante débil después de salir del hospital: "Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Es lento y hace falta esfuerzo, pero me recuperaré. Me he librado de una, macho… Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune y que nos lo tomemos muy en serio", explicaba pero seguro que lo veremos pronto en el programa haciendo de las suyas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io