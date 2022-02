Planeta Calleja estrena una nueva aventura, esta vez en Costa Rica.

El invitado, Antonio Resines, afrontará su vértigo en escaladas y tirolinas, pero también hará rafting y un recorrido a caballo al pie del volcán Turrialba.

Tras pasar más de un mes hospitalizado, habiendo pasado incluso por la UCI, Mediaset celebra la recuperación de Antonio Resines emitiendo el programa que grabó junto a Jesús Calleja. La aventura en Costa Rica del actor protagoniza la nueva entrega de Planeta Calleja que Cuatro ofrecerá el próximo lunes 14 de febrero, a las 22.45.

Pese a confesar que no puede asomarse ni al balcón de su casa del vértigo que tiene, Resines se ve envuelto en múltiples aventuras en el país con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, incluidas sesiones de escalada y tirolina a gran altura. El viaje comienza en el Parque Nacional de Tortuguero, una de las joyas del país. Resines recorre allí los canales en lancha y en su propio kayak en busca de fauna autóctona, como cocodrilos y una infinidad de especies de aves.

A lo largo de la aventura, el actor participa junto a Calleja en actividades trepidantes como un rafting en el río Pacuare, uno de los más rápidos del mundo; una tirolina, la primera de su vida, que termina con un rescate al quedarse suspendido en el aire por frenar antes de tiempo; y un recorrido a caballo por las plantaciones de café situadas al pie del volcán Turrialba. Pese a las intensas emociones, Antonio Resines hace gala de su extraordinario sentido del humor a lo largo de toda la expedición y se lleva un recuerdo imborrable del viaje.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Cuatro continúa con nuevas entregas de Planeta Calleja: exóticos destinos; diferentes culturas, paisajes y ecosistemas; y nuevos invitados que mostrarán a Jesús Calleja sus facetas más desconocidas y sus reacciones ante las emocionantes experiencias vividas en sus viajes articularán cada edición del programa. Ya hemos podido ver la primera aventura con Pablo Alborán en Uganda, la de Santi Millán en Etiopía, la visita de Omar Montes a Laponia, el recorrido de Amaia Salamanca por Kirguistán y los descubrimientos de Ángel León en Dubai. Pero todavía quedan por ver nuevas personalidades que cambiarán sus profesiones por la de aventureros por unos días.

Entre ellas, aún tenemos por delante las experiencias que vivirá Lolita en Madeira o la emocionante visita de Rossy de Palma a Ruanda. Estos serán, entre otros, algunos de los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa.

