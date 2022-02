Pero ella no ha sido la única que ha terminado sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Desde Antonio Banderas hasta Sergio Ramos o Salma Hayek, son muchos los famosos que han reconocido haber sufrido los síntomas de esta enfermedad que consigue propagarse con mucha facilidad. Unos lo han pasado con más síntomas y otros han confesado ser unos afortunados por no haber padecido ningún tipo de dolencia durante el tiempo que han tenido que permanecer aislados.

Rayden View this post on Instagram A post shared by 🌵 R A Y D E N 🎈 (@soyrayden) El cantante ha anunciado que ha dado positivo en coronavirus tras haber estado en el 'Benidorm Fest'. El artista ha confesado que comenzó a encontrarse mal durante el tren de vuelta a casa y al llegar confirmó sus sospechas.

Carla Vigo Gtres La sobrina de la reina Letizia ha dado positivo en COVID esta semana. La actriz se encuentra confinada en casa de su novio con un proyecto teatral en pausa hasta que se recupere, tal y como han confirmado Josele Román, protagonista de este proyecto, a Informalia.

Frank Blanco View this post on Instagram A post shared by Frank Blanco (@frankblanco_oficial) El presentador ha anunciado que deberá permanecer unos días alejado de la televisión después de haber dado positivo por coronavirus.

Elton John Gtres El cantante se ha visto obligado a cancelar sus próximos conciertos después de haber contraído coronavirus. A través de sus redes ha aclarado que está teniendo síntomas leves y que el ya estaba vacunado.

David Broncano El presentador también ha tenido que ausentarse unos días de su trabajo después de haberse contagiado por coronavirus.

Gonzalo Hermida Gtres El cantante se había convertido en uno de los 13 candidatos para representar a España en Eurovisión 2022, pero su sueño se ha visto truncado tras haber dado positivo en coronavirus horas antes de los primeros ensayos de la segunda semifinal del Benidorm Fest.

Mariano Rajoy Gtres El ex presidente ya ha pasado por esta enfermedad hasta en dos ocasiones.

Nuria Roca View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La presentadora de 'La Roca' ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus más de 912.000 seguidores que ha dado positivo en coronavirus. Ha tenido que cancelar sus compromisos y aislarse aunque, como se encuentra bien, cuenta que aprovechará para arreglar armarios. En abril de 2020 fue su marido, Juan del Val, quien fue positivo.

Dani Mateo View this post on Instagram A post shared by Dani Mateo (@danimateoagain) El presentador de 'Zapeando', que ya ha vuelto a su puesto, tuvo que estar aislado debido a su positivo en COVID-19. El humorista se mostró "indignado" porque seguía estando contagiado a pesar de llevar varios días ya de cuarentena y ha compartido una última foto en la que está con un antígeno y con su árbol de Navidad detrás. "Hay dos cosas en la foto que ya no deberían estar ahí", escribió junto a la imagen. Por lo menos se lo tomó con humor.

Rosa Benito View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora de 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho' anunció que, tras varios días encontrándose mal y aunque ya se encuentra mejor, ha dado positivo en Covid-19 y pasando unos días en casita y sin acudir a su puesto de trabajo.

Risto Mejide El presentador, que disfrutaba de unos días de descanso en la nieve en familia, ha dado positivo por coronavirus por segunda vez. "BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca. Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes).", escribió en su Instagram. ¡Ánimo!

Victoria y Daniel de Suecia Gtres La princesa heredera al trono sueco y su esposo han dado positivo en coronavirus como ha confirmado la casa real. Victoria, de 44 años, "está completamente vacunada y experimenta síntomas propios de un resfriado, pero por lo demás se siente bien" confirman. Su marido, trasplantado de riñón y con las tres dosis de la vacuna, preocupa más por ser grupo de riesgo aunque ambos se encuentran aislados en su casa.



Reyes Carlos Gustavo y Silvia Gtres Los monarcas de Suecia han dado positivo en COVID por lo que han pasado el inicio de 2022 en cuarentena en el Palacio de Drottningholm de Estocolmo. Debido a su edad habían recibido la dosis de refuerzo.

Antonio García, el padre de Ana Obregón Agencias Ana Obregón tuvo que renunciar a dar las Campanadas tras dar positivo en Covid. Su padre, al que está muy unida, también se contagió pero, gracias a Dios y como comunicó la propia actriz, no tuvo ni un síntoma gracias a las vacunas.

Francisco Rivera y Lourdes Montes Gtres La pareja ha dado positivo en Covid según han informado en exclusiva desde 'Vanitatis'. De esta forma, parece que el torero ha tenido que pasar su cumpleaños confinado.

Hande Erçel y Kerem Bürsin Los protagonistas de 'Love is in the air', que también son pareja en la vida real, han pasado la cuarentena juntos.

Woopi Goldberg Getty Images La actriz, cómica y presentadora estadounidense ha sido otra de nuestras famosas internacionales que ha anunciado su positivo en coronavirus.

Miguel Ángel Muñoz Raul Tejedor El actor tuvo que tomarse las uvas separado de su 'tata' después de haber dado positivo en coronavirus.

José Luis Martínez-Almeida Gtres El alcalde de Madrid ha sido otro de los políticos que ha tenido que permanecer confinado en Navidad después de que le confirmasen que había dado positivo en coronavirus.

Pablo Casado Getty Images "He dado positivo en una prueba de antígenos realizada después de estar con un contacto directo contagiado. No tengo síntomas y seguiré el procedimiento establecido trabajando aislado esta semana. Cuidaos mucho", comunicó a través de sus redes sociales.

Arturo Valls View this post on Instagram A post shared by Arturo Valls (@arturovallsofficial) Con tono de humor, el presentador anunció a través de un vídeo en sus redes sociales que estaba confinado en la habitación de su hijo después de haber dado positivo en esta enfermedad.

Susi Caramelo View this post on Instagram A post shared by Susi Caramelo 🎤🍬🍬🍬 (@susicaramelo) Otra de las famosas que ha contraído esta enfermedad durante estas fechas navideñas ha sido la humorista, que ha tenido que pesar estos días confinada.

Messi Gtres El futbolista ha dado positivo en coronavirus, lo que ha provocado que no pueda volver a entrenar con su equipo hasta superar la enfermedad.

Ana María Aldón y su hijo La colaboradora y el hijo que tiene en común con Ortega Cano han dado positivo en coronavirus. Esta es la segunda vez que Ana María contrae esta enfermedad.

Fabiola Martínez Gtres La venezolana ha tenido que pasar las últimas fechas navideñas confinada tras haber dado positivo en coronavirus aunque por suerte no ha tenido grandes síntomas.

Antonio Resines Getty Images El actor se encuentra ingresado en la UCI en el hospital Gregorio Marañón en Madrid con un parte esperanzador y su familia llama a la calma.

Toni Acosta View this post on Instagram A post shared by Toni Acosta (@acostatoni) La actriz ha desvelado que está aislada tras dar positivo en coronavirus. Se recupera poco a poco y ya ha tenido fuerzas para maquillarse, peinarse y compartir este selfie con sus seguidores de Instagram. Toni Acosta afirma que está experiencia está siendo todo un "aprendizaje" y que está aprovechando para descansar, leer y ver series. Y aunque se tenga que tomar las uvas por videollamada con los suyos promete "bailar".

Paz Padilla Gtres La presentadora se ha contagiado por segunda vez de covid. Aunque ha reconocido que la primera vez, que aún no estaba vacunada lo pasó mucho peor. Su positivo fue hace unos días pero no ha sido hasta ahora cuando lo ha desvelado. Ya está recuperada y podrá presentar las Campanadas para Mediaset.

Ana Obregón Gtres Quién no estará el 31 de diciembre en la Puerta del Sol será Ana Obregón. La actriz y presentadora ha dado positivo y no podrá repetir como presentadora de las Campanadas. "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido", ha escrito Ana en sus redes sociales.

Bertín Osborne Gtres El presentador reveló que pasó la "Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban". Ya tiene el alta y está bien, solo con un poco de tos. Bertín reconoce que ha aprovechado el confinamiento para ordenar y limpiar.

Toñi Moreno Instagram La presentadora tendrá que ver el estreno de 'Su casa es la suya' en casa sola, sin ni siquiera la compañía de su hija Lola, pues ha de estar aislada porque ha dado positivo en Covid. Toñi ha querido coger una ambulancia para no poner en peligro a nadie.

Violeta y Fabio Instagram La influencer, muy hundida, ha contado a sus seguidores que se cancelan los planes de pasar las navidades en Italia porque han dado positivo en sus PCR. "Para colmo, glovo no funciona, tenemos la nevera vacía pensando que podríamos irnos a Italia y no tenemos a nadie que pueda traernos comida...", decía en sus stories. La gente ha empatizado con los jóvenes y muchos han sido los paquetes que han recibido para que por lo menos, cenen en Navidad.

Tania Llasera View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha confirmado a través de sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus. Tania Llasera ha dejado claro que, a pesar de tener las dos pautas de la vacuna, ha terminado contagiándose de la nueva variante y ha pedido a todos sus seguidores que tengan mucha precaución, ya que la pandemia todavía no ha terminado.

Rafa Nadal View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) El tenista ha anunciado que padece coronavirus tras haber disputado el torneo en Abu Dhabi. Ahora, se encuentra confinado en casa donde espera poder recuperarse pronto.

Mary de Dinamarca Gtres La princesa Mary de Dinamarca se ha sumado a la larga lista de famosos que han dado positivo en coronavirus. La mujer del príncipe Federico ya se encuentra guardando la correspondiente cuarentena en el palacio de Amalienborg y parece que se está recuperando favorablemente.

Keira Knightley Agencias La actriz y su familia permanecen confinados tras dar positivo por coronavirus. Keira ha confesado en una entrevista que no se encuentra nada bien, una situación muy diferente a la de su marido que parece ser asintomático.

Joaquín Prat Gtres El presentador tuvo que estar durante unos días en cuarentena tras dar positivo en coronavirus, aunque ya se encuentra completamente recuperad y ha podido volver a su trabajo con normalidad.

Beatriz de Holanda Gtres Al mismo tiempo que aumentan de manera alarmante el número de casos en los Países Bajos, la princesa Beatriz, madre del rey Guillermo, dio positivo por coronavirus. Así lo confirmó el Gobierno neerlandés a través de un comunicado en el que explican que, pese a que en un principio se creían que se trataba de un resfriado, la anterior soberana, de 83 años, realmente tenía COVID. Por suerte, los síntomas que presentaba son "leves" y se está recuperando favorablemente.



David Bisbal Gtres El cantante tuvo que permanecer unos días confinado después de confirmar que había dado positivo en coronavirus. Por suerte, ya se encuentra completamente recuperado disfrutando de su familia.

Sergio Ramos y Pilar Rubio Gtres La pareja tuvo que permanecer unos días en casa guardando cuarentena tras anunciar que habían contraído esta enfermedad que ya han superado.

Pablo Motos Antena 3 El coronavirus hizo que por primera vez el presentador no pudiese ponerse al frente de 'El Hormiguero', una situación que no fue fácil para él, aunque la superó sin tener muchos síntomas.

Salma Hayek Gtres La actriz estuvo siete semanas aislada en su casa de Londres y necesitó oxígeno. Salma Hayek ha confesado que lo pasó muy mal durante la enfermedad e incluso llegó a temer por su vida, aunque finalmente ha logrado superarla.

Antonio Banderas El actor ha sido otro de los famosos que ha tenido que permanecer en cuarentena tras dar positivo en coronavirus. Una enfermedad que logró superar.

Natalia View this post on Instagram A post shared by Natalia (@nataliaoficial) La cantante no dudó en contar a través de sus redes sociales cómo se enteró de su positivo y cómo ha pasado esta enfermedad de la que ya está recuperada.

Ivonne Reyes Gtres Tras superar el coronavirus, Ivonne Reyes reconoció que sentía que le habían quedado algunas secuelas, y es que ahora tenía que ir con frecuencia al médico.

Paz Padilla Daniel Gonzalez La presentadora de 'Sálvame' también se ha unido a la lista de famosos que se ha contagiado de coronavirus y ha terminado superándolo.

Billie Eilish Gtres La cantante confesó que en el mes de agosto pasó el coronavirus y ha reconocido que llegó a estar muy mal durante casi dos meses, aunque parece que ya se encuentra totalmente recuperada.

Antonio José View this post on Instagram A post shared by Aɴᴛᴏɴɪᴏ Jᴏsé (@antoniojoseofficial) Otro de los cantantes que también ha pasado por esta enfermedad ha sido Antonio José, que no dudó en explicar a través de sus redes sociales cómo terminó afectándole y qué síntomas tuvo.

María Castro Gtres La actriz confesó que tanto ella como su marido y su padre habían dado positivo en coronavirus, enfermedad que ya han superado todos.

Palito Dominguín View this post on Instagram A post shared by Palito (@palitodominguin) Que no os engañe la foto en un soleado lugar paradisíaco: Palito Dominguín, cuando se escriben estas líneas a 15 de septiembre de 2021, se encuentra en Londres atrapada, encerrada y sin poder volver a España. ¿El motivo? Que había dado positivo en COVID nada más aterrizar en la capital británica. Ella misma lo explicaba en Instagram, y luego se lo contaba en una emisión en directo a través de la misma plataforma a su ex compañera de Supervivientes' Lara Sajen: "No sé cómo lo cogí. Tuvimos todas las precauciones. Debió de ser en el avión, el tren...", revelaba. Palito se disponía a disfrutar de una boda, pero finalmente se la ha tenido que perder por hacer la cuarentena. La enfermedad se la detectaron al hacerle una prueba PCR rutinaria, aunque por suerte y ha conseguido superarla.

Jaime Ostos Gtres Jaime Ostos da negativo en coronavirus. El diestro ya está en casa con su mujer, María Ángeles Grajal, tal y como ha confirmado su hijo al programa 'Socialité'. A sus problemas de salud derivados de un pinzamiento en los lumbares que sumado a la osteoporosis y a su positivo en coronavirus, su familia estaba muy preocupada por su salud aunque con muchas esperanzas de que el torero saliese adelante.

Manolo Lama Gtres El presentador y colaborador deportivo confirmaba la noticia este domingo 26 de abril en su programa radiofónico de la cadena COPE, 'Tiempo de juego'. A pesar del susto inicial, ha asegurado encontrarse bien y con su cuerpo "venciendo al virus": "Ahora me quedan unos días encerrado en una habitación, pero estoy bien", afirmaba para dejar claro que se ha tomado el encierro al pie de la letra para evitar contagiar al resto de su familia, y contaba dónde se le han concentrado los efectos del virus: "El virus ataca a las zonas más sensibles, y a mí me ha atacado a la garganta". El de Lama no ha sido el único positivo en el programa: hace unos días, su compañero Pepe Domingo Castaño también daba positivo, aunque en su caso la enfermedad se ha cebado algo más: "He estado dos semanas muy mal, no comía, no dormía… Tenía la sensación de estar fuera del mundo", contaba, aunque ya están todos recuperados.

Shaila Dúrcal Ver esta publicación en Instagram Love u Bro! So happy you’re fully recovered and negative!!! Enjoy hugs and kisses again! Miss u❤️🎶 Una publicación compartida de Shaila Dúrcal (@shailadurcal) el 23 Abr, 2020 a las 10:13 PDT Shaila Dúrcal, feliz después de que su hermano haya superado el coronavirus. La cantante ha compartido una bonita instantánea en la que aparece Antonio Morales JR. abrazando a su hija después de que diese negativo en el último test que le han realizado de COVID-19. "Te quiero hermano. Muy feliz de que te hayas recuperado y hayas dado negativo. Disfruta de los abrazos y besos de nuevo. Te echo de menos❤️🎶".

Laura Matamoros Instagram Laura Matamoros A principios de marzo, la hija de Kiko Matamoros estuvo encontrándose mal durante unos días. Tras esto, se sometió al test del COVID 19 y el resultado fue positivo, según ella misma contó en sus redes sociales. “Lo he pasado y he generado anticuerpos que eso es súper importante”, comentaba. Finalmente, tanto ella como su hermano, Diego Matamoros, consiguieron recuperarse.



Muere la madre de Ramoncín por COVID-19 Gtres El cantante conectaba anoche con el programa 'La Sexta Noche', y desvelaba el fallecimiento de su madre y cómo habían vivido esta complicada situación: "Mi madre murió por coronavirus en una residencia, ahora es un espíritu libre"."Mi madre es una víctima de todo esto", y ha explicado emocionado: "Mucha gente mayor, que vivió la guerra, se han ido solos. Es muy triste".



Enrique Múgica Herzog gtres El ex ministro de Justicia, ex Defensor del Pueblo, y ex dirigente del PSOE, ha fallecido este viernes, a los 88 años de edad, víctima del coronavirus.

El suegro de Eugenia de York Alex Bramall George Brooksbank tuvo que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras dar positivo en COVID-19, tal y como informó Daily Mail. El padre del marido de la nieta de Isabel II terminó muriendo tiempo después, y aunque no se hicieron oficiales las causas del fallecimiento se cree que pudo ser por no haberse recuperado por completo de esta enfermedad.



Francisco Hernando Contreras (Paco, 'el Pocero') Gtres El empresario, conocido por haber construido una mega urbanización en Seseña (Toledo) y por haber ayudado a Rocío Jurado cuando estuvo ingresada en Houston, ha muerto este viernes 3 de abril en la clínica Quirón de Madrid a los 74 años a consecuencia del coronavirus. Según LOC, Hernando ingresó el pasado lunes pero llevaba varios días enfermo en casa. El empresario no quería acudir al hospital para no ocupar una cama que podía servir a otra persona.



Juan Salazar Gtres El cantante del dúo 'Los Chunquitos' estuvo ingresado en el hospital tras haber dado positivo en la prueba del coronavirus. Así lo había confirmado su familia, que estaba de lo más preocupada, aunque ya se encuentra del todo recuperado. "Tenemos un chat y a las once de la noche nos ponemos a rezar y a esperar que todo salga todo bien, no solo con mi hermano, que los llevamos todos en el corazón, sino también por todas esas personas que están sufriendo", ha dicho Toñi Salazar a 'Semana'.

Lucio Blázquez Gtres El conocido restaurador, dueño de la mítica Casa Lucio, había sido ingresado por neumonía en la fundación Jiménez Díaz. Lucio, de 87 años, tenía síntomas de coronavirus. El restaurador, que hace menos de un mes perdió a su esposa, María del Mar, víctima de una larga enfermedad, se encuentra ya bien.

Fernando Simón Gtres El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha pasado el coronavirus. Fernando Simón, de 57 años, presentó algunos síntomas del COVID-19, entre ellos un pico de fiebre.

Plácido Domingo Gtres El cantante de ópera estuvo ingresado en un hospital privado de Acapulco, México, aunque finalmente consiguió recuperarse y superar su enfermedad. Él mismo confirmaba su positivo a través de su página oficial de Facebook. "Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID19, conocido también como el Corona Virus. Mi familia y yo estamos y seguiremos individualmente aislados por todo el tiempo que se considere necesario médicamente. Actualmente todos gozamos de buena salud, pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre, por lo tanto decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo. Os ruego a todos a ser extremadamente cuidadosos, seguir las normas básicas como lavarse las manos con frecuencia, mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás, haciendo todo lo que se pueda para detener la propagación del virus y sobre todo, quedándose en casa si es posible. Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, para así poder volver a nuestra vida diaria normal lo más pronto posible. Sigan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y protegerse no sólo a si mismos sino a toda nuestra comunidad".

Jaime Peñafiel Sergio R Moreno Gtres Aunque no le han realizado el test, el veterano periodista, al igual que su mujer, ha tenido los síntomas del coronavirus por lo que se encuentra en aislamiento en su casa madrileña y con seguimiento médico telefónico. A sus 88 años, Jaime Peñafiel aseguraba no tener miedo y estar siguiendo las indicaciones de su médico internista. “Tengo fiebre, pero de momento estoy bien. Si empeoro o tengo dificultad respiratoria habría que ingresarme”, confesaba en ese momento, aunque finalmente consiguó superarlo..



Carmen Calvo Getty Images La vicepresidenta primera del Gobierno ya ha recibido el alta hospitalaria tras ingresar en la clínica Ruber de Madrid el pasado domingo 22 de marzo por la tarde, a causa de una infección respiratoria. Carmen, de 62 años, estuvo recibiendo tratamiento para mitigar los problemas respiratorios causados por el coronavirus, tras dar positivo en el test. Tras cuatro días ingresada, ha evolucionado positivamente por lo que puede seguir el tratamiento en casa pero manteniendo el aislamiento. Carmen Calvo se suma a la lista de políticas que han contraído el virus y que tienen en común su asistencia a la manifestación del 8-M en Madrid, como Begoña Gómez o Irene Montero, entre otras. La vicepresidenta estuvo junto a la mujer de Pedro Sánchez sosteniendo la pancarta de la cabecera.

Alfonso Reyes GJP El pasado 14 de marzo el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes informaba que tenía coronavirus. Desde entonces estuvo contando a través de su perfil en Twitter cómo es la lucha contra esta terrible enfermedad hasta que finalmente la superó.

Carlos de Inglaterra Eamonn M. McCormack Getty Images La casa real británica confirmó que el príncipe de Gales también ha pasado por el COVID-19 aunque ya se encuentra bien de salud.

Madame de Rosa Ver esta publicación en Instagram No os preocupéis estoy bien y saldré pronto para seguir luchando en esta batalla. Os quiero ❤️ Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) el 24 Mar, 2020 a las 4:05 PDT A través de un vídeo, la 'influencer', que decidió cambiar la redes por su antiguo trabajo, el de enfermera, para luchar contra el coronavirus, también ha sado positivo positivo en la enfermedad. Aunque intentaba sonreír, acabó rompiéndose. Angela Rozas, su verdadero nombre, explicaba que estaba "bien, aunque con fiebre, me cuesta respirar y con dolor de cabeza", pero se encuentra mal psicológicamente ya que tiene "sensación de haber cometido alguna torpeza. No podré ir a ayudar al hospital. Siento culpabilidad porque Romeo (su hijo) está con síntomas también. Siento que le he expuesto".

El ex Juez Garzón Gtres El jurista, de 64 años, estuvo ingresado en la clínica Ruber de Madrid por una insuficiencia respiratoria a consecuencia del coronavirus. Garzón llevaba varios días confinado en su casa, con fiebre. El ex juez fue el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde ejerció de 1988 hasta el 14 de mayo de 2010. En 2012 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo, durante once años, por un delito de prevaricación.

María Dolores de Cospedal Victor J Blanco La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, Ignacio López del Hierro, son otros de los famosos que también han pasado por esta enfermedad. Su estado no es grave, por lo que no han tenido que ser ingresados en el hospital tras haberse sometido a las pruebas y dar positivo en el test que les realizaron.

Esperanza Aguirre gtres La ex presidenta de la Comunidad de Madrid y su marido, Fernando Ramirez de Haro, permanecieron ingresados cuatro días en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras dar positivo en coronavirus. Tras su mejoría, la pareja ja recibido el alta el lunes 23 de marzo y seguirá recuperándose en su domicilio. "Con la ayuda de nuestros magníficos médicos, enfermeras y todos los sanitarios se sale adelante", ha escrito Aguirre en Twitter como agradecimiento.

Harvey Weinstein JOHANNES EISELE Getty Images El productor cinematográfico ha sido otro de los famosos que ha dado positivo en coronavirus a los 68 años y enfermo del corazón. Harvey acaba de ser condenado por a 23 años de cárcel por abusos sexuales y violación por lo que permanece en la prisión máxima seguridad de Wende. Allí ha sido aislado y puesto en cuarentena para evitar contagiar a otros reclusos.

Lorenzo Sanz Gtres El empresario, presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, ha fallecido por las complicaciones causadas tras contraer el coronavirus COVID-19. Sanz formaba parte del grupo de pacientes de riesgo. Tenía 76 años y era diabético. Según ha comentado su hijo, Fernando Sanz, el empresario llevaba varios días con fiebre pero "no quiso llamar antes al hospital porque decía que había que ser solidario y no colapsar". "Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP", ha escrito posteriormente su hijo en redes sociales.



Esther Doña Gtres La viuda de Carlos Falcó, que fallecía a causa del COVID-19, también ha contraído este virus, aunque ha conseguido superarlo. El mismo día que perdía a su marido, conocía su positivo por coronavirus, tal y como ha publicado el diario ABC.

Chema Candela Twitter @Torres El periodista deportivo Chema Candela José María Candela ha perdido la vida a causa del coronavirus a los 59 años de edad, según ha informado en la red social Twitter Radio Nacional de España, el medio donde desempeñaba su labor en el programa 'Radiogaceta de los deportes'. El jugador de fútbol Fernando Torres, muy afectado con la noticia, se despedía del periodista a través de su cuenta de Twitter. "Consternado con el fallecimiento de Chema Candela, a quien conocí cuando debuté en el Atleti hace 19 años. Nos deja un buen hombre, gran profesional y atlético de sentimiento. Mi pésame más sincero especialmente para su hijo y sus familiares. DEP y gracias por todo Chema."

Alberto de Mónaco Gtres El príncipe Alberto de Mónaco también ha superado esta enfermedad después de haber pasado unos días muy duros al contraerla.

Danna García Danna García Instagram La actriz colombiana Danna García que en nuestro país es conocida por la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’ confirmó a través de sus redes sociales que también tenía coronavirus. La actriz tranquilizó a sus fans explicando que en su caso los síntomas estaban siendo leves.

Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson Matt Winkelmeyer Getty Images El actor y su esposa también usaron las redes sociales para explicar cómo se encuentran. El matrimonio, que fue aislado en el hospital universitario de Gold Coast de Australia –donde pasaban unos días–, explicó que después de unos días con pequeñas fiebres, escalofríos y dolores por el cuerpo, se hicieron el test del coronavirus y dieron positivo. A día de hoy ya han recibido el alta y se encuentran completamente recuperados.

Quim Torra gtres El presidente catalán, que se encuentra confinado en la Casa del Canonges, anuncia que dio positivo por Covid-19, aunque ya está recuperado.

Begoña Gómez Gtres La mujer del presidente del Gobierno también dio positivo en COVID-19, tal y como confirmaron fuentes de Moncloa. Aunque tanto ella como Pedro Sánchez se encuentran en perfecto estado deberán someterse a una estricta cuarentena. Este positivo ha sido descubierto después de que parte del Gobierno entre los que se incluye a Irene Montero y Carolina Darias diesen positivo.



Irene Montero Gtres La ministra de Igualdad, Irene Montero, también tuvo COVID-19 y que su pareja y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tuvo que estar en cuarentena. Montero fue uno de los miembros del Ejecutivo que acudió el pasado día 8 a la multitudinaria manifestación del Día Internacional de la Mujer. Días antes, el 6 de marzo, estuvo con la reina Letizia en una reunión de trabajo con los miembros de APRAMP (en la imagen).

Ana Pastor NurPhoto Getty Images La expresidenta del Congreso, Ana Pastor, confirmó su positivo en el test de coronavirus a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que ha querido llamar a la calma. "Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", escribía la exministra de Sanidad. Y añadía "quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente Sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones. Muchísimas gracias".

Trey Thompkins Getty Images El ala-pívot estadounidense del Real Madrid, Trey Thompkins, dio positivo en el test del coronavirus. Tras conocerse el resultado, el Real Madrid activó el protocolo por coronavirus tanto en el equipo de baloncesto como en el fútbol.

Rudy Gobert Getty Images El coronavirus también ha terminado paralizando la NBA. La liga profesional de baloncesto estadounidense anunció que suspendía la temporada por tiempo indefinido tras conocerse que el jugador francés que milita en Utah Jazz tiene coronavirus.

