Antonio Resines ingresó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid por un neumonía bilateral tras contagiarse de coronavirus el 23 de diciembre. Su estado era grave y permaneció un mes en la UCI. "Ha ganado la batalla. Estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros", escribía Fiorella Faltoyano el pasado 28 de enero, feliz por la recuperación de su amigo. Ahora el actor se recupera en planta, donde ha descubierto una lamentable noticia. Mientras él luchaba contra el covid alguien suplantó su identidad en redes sociales.

Una situación que le ha llevado a hablar por primera vez desde el hopital. Lo ha hecho a través de un comunicado difundido por su agencia de comunicación. En el texto destaca el deseo del actor es seguir recuperándose "con tranquilidad y lejos del ruido mediático" y "agradece a todos el interés y cariño que estáis mostrando".



El actor Antonio Resiens, en una imagen de archivo Gtres

El ganador de un Goya por su papel en 'La buena estrella' "ha tomado contacto de nuevo con el día a día" y lamenta el haberse encontrado "con que, por enésima vez, han vuelto a suplantar sus identidad en redes". Desde el comunicado indician que las personas que se han hecho pasar por el actor "han tenido incluso la desfachatez de contestar a aquellas personas que, creyendo se trataba de su cuenta, le enviaron mensajes de ánimo". Y destacan que Antonio Resines no tiene perfiles en redes sociales "ni Twitter, ni Instagram, ni nada".

No es la primera vez que le pasa y de ahí que el intérprete se quede de que ninguna de las plataformas hagan algo para que estos delitos no vuelvan a ocurrir. "Ya en diversas ocasiones se ha visto obligado a denunciar este tipo de suplantación, pero en esta ocasión realmente la situación es extremadamente desagradable y lamentablemente, como en ocasiones anteriores, ninguna red social ha hecho nada al respecto", indica el comunicado.

Aunque aún no se sabe cuando saldrá el actor del hospital, su mujer, Ana Pérez-Lorente, ha desvelado que el actor se encuentra "mucho mejor" y que de ánimo esta "fenomenal".

